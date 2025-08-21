Содержание под стражей судьи Марьинского районного суда является обоснованным
Киев • УНН
Высший совет правосудия согласовал содержание под стражей судьи Марьинского районного суда Донецкой области. Его подозревают в схеме незаконного уклонения от мобилизации.
Высший совет правосудия согласился с доказательствами причастности судей Марьинского районного суда Донецкой области к преступной деятельности, передает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы Офиса Генерального прокурора.
Детали
Высший совет правосудия 21 августа согласовал содержание под стражей судьи Марьинского районного суда Донецкой области, подозреваемого в схеме незаконного уклонения от мобилизации.
Кроме того, дано согласие на круглосуточный домашний арест другого судьи, подозреваемого в тяжком преступлении против мира и безопасности человечества.
Оба судьи временно отстранены от осуществления правосудия.
Напомним
Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде, в Донецкой области. Вручено 5 подозрений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
«Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов заседаний»: Кравченко о суде над Косовым20.08.25, 20:57 • 3372 просмотра