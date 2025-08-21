Содержание под стражей судьи Марьинского районного суда является обоснованным

$41.380.02
Эксклюзив
12:55 • 2046 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 9086 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 4754 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 12520 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 32393 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 42003 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 45537 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 70252 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 173928 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72329 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
745мм
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 34171 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 9086 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 34256 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 87724 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 173928 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 140503 просмотра
УНН Lite
Содержание под стражей судьи Марьинского районного суда является обоснованным

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Высший совет правосудия согласовал содержание под стражей судьи Марьинского районного суда Донецкой области. Его подозревают в схеме незаконного уклонения от мобилизации.

Содержание под стражей судьи Марьинского районного суда является обоснованным

Высший совет правосудия согласился с доказательствами причастности судей Марьинского районного суда Донецкой области к преступной деятельности, передает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

Детали

Высший совет правосудия 21 августа согласовал содержание под стражей судьи Марьинского районного суда Донецкой области, подозреваемого в схеме незаконного уклонения от мобилизации.

Кроме того, дано согласие на круглосуточный домашний арест другого судьи, подозреваемого в тяжком преступлении против мира и безопасности человечества.

Оба судьи временно отстранены от осуществления правосудия.

- говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде, в Донецкой области. Вручено 5 подозрений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов заседаний»: Кравченко о суде над Косовым20.08.25, 20:57 • 3372 просмотра

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Донецкая область
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Марьинка