Содержание под стражей судьи Марьинского районного суда является обоснованным

Высший совет правосудия согласился с доказательствами причастности судей Марьинского районного суда Донецкой области к преступной деятельности, передает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

Детали

Высший совет правосудия 21 августа согласовал содержание под стражей судьи Марьинского районного суда Донецкой области, подозреваемого в схеме незаконного уклонения от мобилизации.

Кроме того, дано согласие на круглосуточный домашний арест другого судьи, подозреваемого в тяжком преступлении против мира и безопасности человечества.

Оба судьи временно отстранены от осуществления правосудия. - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде, в Донецкой области. Вручено 5 подозрений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

