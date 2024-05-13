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Вовчанськ перетворюється на Бахмут або Мар'їнку - керівник поліції Харківщини

Вовчанськ перетворюється на Бахмут або Мар'їнку - керівник поліції Харківщини

Київ • УНН

 • 18261 перегляди

Вовчанськ у Харківській області перетворюється на Бахмут або Мар'їнку через інтенсивні російські обстріли та велику кількість керованих авіабомб, які скидаються на місто, руйнуючи будівлі та завдаючи значної шкоди.

Вовчанськ на Харківщині в якомусь сенсі перетворюється на Бахмут або Мар'їнку. Кількість російських КАБів яка прилітає по місту просто зашкалює. Про це заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко Українському Радіо Харкова, передає кореспондент УНН.

Наразі безпекова ситуація залишається складною, однак що стосується подальшого просування військ рф, які 10 травня почали наступ на Харківщині, то наразі ситуація більш-менш стабілізована. Однак ситуація складна переважно в, тому що кількість обстрілів залишається значною,

- сказав Тимошко.

Деталі

За його словами, обстрілюються території на яких постійно мешкають місцеві мешканці.

Це стосується Вовчанської громади, і Липецької, зокрема обстрілюється сам Вовчанськ. В околицях міста продовжують вестися стрілецькі бої, що також впливає на безпекову ситуацію,

- розповів Тимошко.

Також він повідомив, що росіяни використовують велику кількість керованих авіаційних бомб для ударів по Вовчанську.

За ці три дні фактично місто постраждало так, як не страждало з 2022 року. Кількість КАБів яка прилітає по місту просто зашкалює. Лише вночі було близько дев'яти. КАБ - це бомба вагою 250, а то й 500 кілограмів, яка може знести багатоповерхову будівлю. Страждають і приватний сектор, і багатоповерхівки, адмінбудівлі, все. Вовчанськ в якомусь сенсі перетворюється на Бахмут або Мар'їнку,

- сказав Тимошко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилили обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області.

російські війська вдарили по фермі в Коротичах Харківського району, загинула цивільна особа, ще троє отримали поранення, а 71-річну жінку було госпіталізовано після ворожого обстрілу Липців.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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