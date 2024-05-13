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Ворожі обстріли Харківщини тривають: у Вовчанську за сьогодні вже троє постраждалих, у Липцях - ще одна

Київ • УНН

 • 16147 перегляди

Російські окупанти посилили обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, внаслідок чого поранення отримали кілька мирних мешканців, що змусило їх евакуюватися.

Російські окупанти посилили обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, внаслідок чого поранення у Вовчанську та Липцях отримали 4 мирних жителів, повідомили в Харківській ОВА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. У місті Вовчанськ внаслідок сьогоднішніх обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. Через обстріл села Липці попередньо маємо одну потерпілу 1953 року народження, яку госпіталізували до медичного закладу", - повідомили в ОВА у Telegram.

Тим часом на Харківщині триває евакуація із прикордонних населених пунктів.

"Активна евакуація розпочалася після посилення обстрілів з боку російських окупантів по прикордонним населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області Найбільше охочих евакуюватися з Вовчанської тергромади. Російські окупанти обстрілюють низку населених пунктів із застосуванням артилерії та мінометів. По місту Вовчанськ ворог завдає близько 20 ударів керованими авіабомбами на день", - вказали в ОВА.

З півночі Харківщини евакуювали 5700 людей, сьогодні планується евакуювати ще 1600 людей - ОВА13.05.24, 12:24 • 57361 перегляд

Юлія Шрамко

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