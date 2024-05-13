Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранения в Волчанске и Липцах получили 4 мирных жителей, сообщили в Харьковской ОВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В городе Волчанск в результате сегодняшних обстрелов предварительно известно о трех пострадавших. Из-за обстрела села Липцы предварительно имеем одну пострадавшую 1953 года рождения, которую госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в ОВА в Telegram.

Тем временем в Харьковской области продолжается эвакуация из приграничных населенных пунктов.

"Активная эвакуация началась после усиления обстрелов со стороны российских оккупантов по приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области Больше всего желающих эвакуироваться из Волчанской тергромады. Российские оккупанты обстреливают ряд населенных пунктов с применением артиллерии и минометов. По городу Волчанск враг наносит около 20 ударов управляемыми авиабомбами в день", - указали в ОВА.

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА