росіяни завдали удару по фермі у Харківському районі, є загиблий і поранені
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу ферми в Коротичах Харківського району загинула цивільна особа, ще троє отримали поранення, а 71-річну жінку було госпіталізовано після ворожого обстрілу Липців.
Російські війська вдарили по фермі в Коротичах Харківського району, загинула цивільна особа, ще троє отримали поранення, а 71-річну жінку було госпіталізовано після ворожого обстрілу Липців, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Півгодини тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються", - написав Синєгубов у Telegram.
З його слів, у цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи.
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