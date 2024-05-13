россияне нанесли удар по ферме в Харьковском районе, есть погибший и раненые

Российские войска ударили по ферме в Коротичах Харьковского района, погиб гражданский человек, еще трое получили ранения, а 71-летняя женщина была госпитализирована после вражеского обстрела Липцев, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Полчаса назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района. Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение.

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