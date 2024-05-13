Пограничный Волчанск в Харьковской области под ударами рф: ранены уже 5 мирных жителей

Приграничный Волчанск в Харьковской области продолжает находиться под ударами врага - количество пострадавших мирных жителей в городе за сегодня возросло до пяти, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 13 мая российские военные продолжили наносить удары из артиллерии и сбрасывать авиационные бомбы на город Волчанск.

"Сейчас известно о пяти раненых: четырех гражданских мужчинах и одной 54-летней женщине", - сообщили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Сообщалось о 3 пострадавших в Волчанске из-за вражеских ударов за 13 мая.