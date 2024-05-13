Прикордонний Вовчанськ на Харківщині під ударами рф: поранено уже 5 мирних жителів
Київ • УНН
П'ятеро цивільних осіб, у тому числі четверо чоловіків і 54-річна жінка, отримали поранення в результаті російських артилерійських ударів і бомбардувань прикордонного міста Вовчанськ у Харківській області 13 травня.
Прикордонний Вовчанськ у Харківській області продовжує перебувати під ударами ворога - кількість постраждалих мирних жителів у місті за сьогодні зросла до пʼяти, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 13 травня російські військові продовжили завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на місто Вовчанськ.
"Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Повідомлялося про 3 постраждалих у Вовчанську через ворожі удари за 13 травня.