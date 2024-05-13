Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Волчанск на Харьковщине в каком-то смысле превращается в Бахмут или Марьинку. Количество российских КАБов которое прилетает по городу просто зашкаливает. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко Украинскому Радио Харькова, передает корреспондент УНН.

Сейчас ситуация с безопасностью остается сложной, однако что касается дальнейшего продвижения войск РФ, которые 10 мая начали наступление на Харьковщине, то сейчас ситуация более-менее стабилизирована. Однако ситуация сложная преимущественно в, потому что количество обстрелов остается значительным, - сказал Тимошко.

Детали

По его словам, обстреливаются территории на которых постоянно проживают местные жители.

Это касается Волчанской громады, и Липецкой, в частности обстреливается сам Волчанск. В окрестностях города продолжают вестись стрелковые бои, что также влияет на ситуацию с безопасностью, - рассказал Тимошко.

Также он сообщил, что россияне используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по Волчанску.

За эти три дня фактически город пострадал так, как не страдал с 2022 года. Количество КАБов которое прилетает по городу просто зашкаливает. Только ночью было около девяти. КАБ - это бомба весом 250, а то и 500 килограммов, которая может снести многоэтажное здание. Страдают и частный сектор, и многоэтажки, админздания, все. Волчанск в каком-то смысле превращается в Бахмут или Марьинку, - сказал Тимошко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области.

российские войска ударили по ферме в Коротичах Харьковского района, погиб гражданский человек, еще трое получили ранения, а 71-летняя женщина была госпитализирована после вражеского обстрела Липцов.