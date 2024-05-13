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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 15:11  •  6844 просмотра

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Волчанск в Харьковской области превращается в Бахмут или Марьинку из-за интенсивных российских обстрелов и большого количества управляемых авиабомб, которые сбрасываются на город, разрушая здания и нанося значительный ущерб.

Волчанск на Харьковщине в каком-то смысле превращается в Бахмут или Марьинку. Количество российских КАБов которое прилетает по городу просто зашкаливает. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко Украинскому Радио Харькова, передает корреспондент УНН.

Сейчас ситуация с безопасностью остается сложной, однако что касается дальнейшего продвижения войск РФ, которые 10 мая начали наступление на Харьковщине, то сейчас ситуация более-менее стабилизирована. Однако ситуация сложная преимущественно в, потому что количество обстрелов остается значительным,

- сказал Тимошко.

Детали

По его словам, обстреливаются территории на которых постоянно проживают местные жители.

Это касается Волчанской громады, и Липецкой, в частности обстреливается сам Волчанск. В окрестностях города продолжают вестись стрелковые бои, что также влияет на ситуацию с безопасностью,

- рассказал Тимошко.

Также он сообщил, что россияне используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по Волчанску.

За эти три дня фактически город пострадал так, как не страдал с 2022 года. Количество КАБов которое прилетает по городу просто зашкаливает. Только ночью было около девяти. КАБ - это бомба весом 250, а то и 500 килограммов, которая может снести многоэтажное здание. Страдают и частный сектор, и многоэтажки, админздания, все. Волчанск в каком-то смысле превращается в Бахмут или Марьинку,

- сказал Тимошко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области.

российские войска ударили по ферме в Коротичах Харьковского района, погиб гражданский человек, еще трое получили ранения, а 71-летняя женщина была госпитализирована после вражеского обстрела Липцов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
marinka-ukrainaМарьинка
bakhmutБахмут
kharkivХарьков
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