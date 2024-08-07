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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:57  •  3993 просмотра

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Утром 7 августа российские войска обстреляли Антоновку и Михайловку в Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя в возрасте от 52 до 65 лет, еще один человек получил ранения.

4 человека погибли, еще один травмировался в результате вражеских обстрелов Донетчины сегодня утром, 7 августа. российские войска обстреляли Антоновку и Михайловку, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке. Еще один мужчина в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице

- написал Филашкин в Telegram.

Также председатель ОГА сообщил, что два человека погибли в Михайловке Новогродовской громады: 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Филашкин в очередной раз призвал быть ответственными и эвакуироваться.

Дополнение 

12 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов 12 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 6 августа. российские войска ударяли управляемыми авиабомбами и били из артиллерии. Из-за обстрелов рф повреждены, в частности, инфраструктурные объекты, газопроводы и ЛЭП. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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