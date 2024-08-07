россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый
Киев • УНН
Утром 7 августа российские войска обстреляли Антоновку и Михайловку в Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя в возрасте от 52 до 65 лет, еще один человек получил ранения.
4 человека погибли, еще один травмировался в результате вражеских обстрелов Донетчины сегодня утром, 7 августа. российские войска обстреляли Антоновку и Михайловку, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке. Еще один мужчина в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице
Также председатель ОГА сообщил, что два человека погибли в Михайловке Новогродовской громады: 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.
Филашкин в очередной раз призвал быть ответственными и эвакуироваться.
Дополнение
12 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов 12 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 6 августа. российские войска ударяли управляемыми авиабомбами и били из артиллерии. Из-за обстрелов рф повреждены, в частности, инфраструктурные объекты, газопроводы и ЛЭП.