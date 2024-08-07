россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый

4 человека погибли, еще один травмировался в результате вражеских обстрелов Донетчины сегодня утром, 7 августа. российские войска обстреляли Антоновку и Михайловку, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке. Еще один мужчина в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице - написал Филашкин в Telegram.

Также председатель ОГА сообщил, что два человека погибли в Михайловке Новогродовской громады: 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Филашкин в очередной раз призвал быть ответственными и эвакуироваться.

Дополнение

12 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов 12 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 6 августа. российские войска ударяли управляемыми авиабомбами и били из артиллерии. Из-за обстрелов рф повреждены, в частности, инфраструктурные объекты, газопроводы и ЛЭП.