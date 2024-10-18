Правозащитника Буткевича освободили из российского плена

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
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Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  112852 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

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На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
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Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правозащитника Буткевича освободили из российского плена

Правозащитника Буткевича освободили из российского плена

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 20:56  •  1060 просмотра

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Украинский правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич освобожден из российского плена.

Сегодня, 18 октября, из российского плена домой вернулся правозащитник, военнослужащий и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич. Об этом сообщает ZMINA со ссылкой на его отца, Александра Буткевича, пишет УНН.

Максима Буткевича, украинского правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военнослужащего освободили из российского плена! Об этом сообщает его отец,

- говорится в сообщении.

Напомним

Минобороны рф сообщило об обмене 95 на 95 военнопленных между Украиной и Россией. Посреднические усилия в процессе обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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