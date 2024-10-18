Правозащитника Буткевича освободили из российского плена
Киев • УНН
Украинский правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич освобожден из российского плена.
Сегодня, 18 октября, из российского плена домой вернулся правозащитник, военнослужащий и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич. Об этом сообщает ZMINA со ссылкой на его отца, Александра Буткевича, пишет УНН.
Максима Буткевича, украинского правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военнослужащего освободили из российского плена! Об этом сообщает его отец,
Напомним
Минобороны рф сообщило об обмене 95 на 95 военнопленных между Украиной и Россией. Посреднические усилия в процессе обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.