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Журналисты виноваты в российских обстрелах? В Генштабе после критики пообещали доработать ролик

Киев • УНН

 • 2318 просмотра

Генштаб ВСУ ответил на критику ролика, где репортажи назвали возможной причиной обстрелов. Военные заверили, что не обвиняли журналистов, ролик доработают.

Журналисты виноваты в российских обстрелах? В Генштабе после критики пообещали доработать ролик

Генеральный штаб ВСУ ответил на критику относительно своего ролика, в котором журналистские репортажи показали возможной причиной российских обстрелов, отметив, что не стремились обвинить журналистов, и пообещали его доработать. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.

Недавний видеоролик, обнародованный на наших официальных ресурсах, имеет исключительно учебно-просветительскую цель - обратить внимание всех граждан, включая военнослужащих, на вопросы информационной безопасности в условиях войны. Этот видеоматериал, изготовленный совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, является продолжением серии видеороликов в рамках проекта "Информационная безопасность" 

- говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что уважают свободу слова и высоко ценят вклад журналистов в борьбу Украины за независимость, однако в то же время призвали не расценивать этот материал как упрек или обвинение в адрес представителей медиа.

Его цель - не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг. Учитывая указанное и учитывая конструктивные замечания и рекомендации, ролик будет доработан с целью дальнейшего донесения соответствующих предостережений как до гражданских, так и до военнослужащих 

- добавили в Генштабе.

Контекст

Сегодня, 16 апреля, Генштаб обнародовал видеоролик, в котором, по оценкам СМИ, журналистов сделали виновными в российских обстрелах.

Под роликом Генштаб отметил, что один репортаж, сделанный без согласования, может стать источником координат для врага.

Несдержанный комментарий - объектом разведки. Лишняя публикация - причиной удара и потерь. Все, кто работает с чувствительной информацией, должны действовать ответственно и с соблюдением правил информационной безопасности. Этот ролик - напоминание для каждого журналиста, военного, общественного деятеля или должностного лица: молчание - это тоже оружие 

- отмечали в Генштабе.

В ролике изображена репортер на фоне здания, где производят дроны, которая открыто рассказывает об этом на камеру и говорит: "Вот здесь изготавливают сотни беспилотников ежемесячно". В то же время сотрудник производства тоже на камеру говорит, что компания удвоила мощности и скоро эта партия едет на фронт. Далее в кадре изображены якобы представителей российских спецслужб, которые посмотрели репортаж и прислали координаты производства своему генштабу для подготовки удара.

После этого в здание попадает ракета, едет пожарная машина. Другой репортер в кадре на фоне разрушенного здания говорит о "попадании баллистики, больницы переполнены". В ролике репортер, который сообщает о попадании, изображен без бронежилета и шлема и ведет репортаж с места якобы в прямом эфире.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что ролик напоминает всем - не только медийщикам, а военным, активистам и должностным лицам - о важности взвешенного распространения информации относительно важных объектов.

Лейтмотив этого видео - простое, но весомое послание о том, что во время войны каждое слово имеет значение. Более того, есть вещи, о которых вообще стоит молчать. Наша цель - не ограничить свободу слова или вмешаться в вашу работу. А исключительно - позаботиться об общей безопасности 

- сообщили в Центре.

Напомним

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что после попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под вражеский обстрел.

Глава Херсонской ГВА сообщил, что попал под вражеский обстрел16.04.25, 08:49 • 3034 просмотра

Павел Башинский

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