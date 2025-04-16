Журналісти винні в російських обстрілах? У Генштабі після критики пообіцяли доопрацювати ролик
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ відповіли на критику щодо ролика, де репортажі назвали можливою причиною обстрілів. Військові запевнили, що не звинувачували журналістів, ролик доопрацюють.
Генеральний штаб ЗСУ відповів на критику щодо свого ролика, у якому журналістські репортажі показали можливою причиною російських обстрілів, зазначивши, що не прагнули звинуватити журналістів, та пообіцяли його доопрацювати. Про це йдеться в повідомленні Генштабу, передає УНН.
Нещодавній відеоролик, оприлюднений на наших офіційних ресурсах, має винятково навчально-просвітницьку мету - звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни. Цей відеоматеріал, виготовлено спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, є продовженням серії відеороликів в рамках проєкту "Інформаційна безпека
У Генштабі зазначили, що поважають свободу слова і високо цінують внесок журналістів у боротьбу України за незалежність, проте водночас закликали не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа.
Його мета - не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог. З огляду на зазначене та враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації, ролик буде доопрацьовано з метою подальшого донесення відповідних застережень як до цивільних, так і до військовослужбовців
Контекст
Сьогодні, 16 квітня, Генштаб оприлюднив відеоролик, у якому, за оцінками ЗМІ, журналістів зробили винними в російських обстрілах.
Під роликом Генштаб зазначив, що один репортаж, зроблений без погодження, може стати джерелом координат для ворога.
Нестриманий коментар - об'єктом розвідки. Зайва публікація - причиною удару та втрат. Усі, хто працює з чутливою інформацією, повинні діяти відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки. Цей ролик - нагадування для кожного журналіста, військового, громадського діяча чи посадовця: мовчання - це теж зброя
У ролику зображена репортерка на тлі будівлі, де виробляють дрони, яка відкрито розповідає про це на камеру і говорить: "Ось тут виготовляють сотні безпілотників щомісяця". Водночас співробітник виробництва теж на камеру говорить, що компанія подвоїла потужності й скоро ця партія їде на фронт. Далі в кадрі зображено нібито представників російських спецслужб, які подивилися репортаж і надіслали координати виробництва своєму генштабу для підготовки удару.
Після цього в будівлю влучає ракета, їде пожежна машина. Інший репортер у кадрі на тлі зруйнованої будівлі говорить про "влучання балістики, лікарні переповнені". У ролику репортер, який повідомляє про влучання, зображений без бронежилета й шолома і веде репортаж з місця нібито в прямому ефірі.
В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що ролик нагадує всім – не тільки медійникам, а військовим, активістам та посадовцям – про важливість виваженого поширення інформації щодо важливих об'єктів.
Лейтмотив цього відео – просте, але вагоме послання про те, що під час війни кожне слово має значення. Ба більше, є речі, про які взагалі варто мовчати. Наша мета – не обмежити свободу слова чи втрутитися у вашу роботу. А виключно - подбати про спільну безпеку
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