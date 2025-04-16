Журналісти винні в російських обстрілах? У Генштабі після критики пообіцяли доопрацювати ролик

Генеральний штаб ЗСУ відповів на критику щодо свого ролика, у якому журналістські репортажі показали можливою причиною російських обстрілів, зазначивши, що не прагнули звинуватити журналістів, та пообіцяли його доопрацювати. Про це йдеться в повідомленні Генштабу, передає УНН.

Нещодавній відеоролик, оприлюднений на наших офіційних ресурсах, має винятково навчально-просвітницьку мету - звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни. Цей відеоматеріал, виготовлено спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, є продовженням серії відеороликів в рамках проєкту "Інформаційна безпека - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що поважають свободу слова і високо цінують внесок журналістів у боротьбу України за незалежність, проте водночас закликали не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа.

Його мета - не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог. З огляду на зазначене та враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації, ролик буде доопрацьовано з метою подальшого донесення відповідних застережень як до цивільних, так і до військовослужбовців - додали в Генштабі.

Контекст

Сьогодні, 16 квітня, Генштаб оприлюднив відеоролик, у якому, за оцінками ЗМІ, журналістів зробили винними в російських обстрілах.

Під роликом Генштаб зазначив, що один репортаж, зроблений без погодження, може стати джерелом координат для ворога.

Нестриманий коментар - об'єктом розвідки. Зайва публікація - причиною удару та втрат. Усі, хто працює з чутливою інформацією, повинні діяти відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки. Цей ролик - нагадування для кожного журналіста, військового, громадського діяча чи посадовця: мовчання - це теж зброя - зазначали в Генштабі.

У ролику зображена репортерка на тлі будівлі, де виробляють дрони, яка відкрито розповідає про це на камеру і говорить: "Ось тут виготовляють сотні безпілотників щомісяця". Водночас співробітник виробництва теж на камеру говорить, що компанія подвоїла потужності й скоро ця партія їде на фронт. Далі в кадрі зображено нібито представників російських спецслужб, які подивилися репортаж і надіслали координати виробництва своєму генштабу для підготовки удару.

Після цього в будівлю влучає ракета, їде пожежна машина. Інший репортер у кадрі на тлі зруйнованої будівлі говорить про "влучання балістики, лікарні переповнені". У ролику репортер, який повідомляє про влучання, зображений без бронежилета й шолома і веде репортаж з місця нібито в прямому ефірі.

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що ролик нагадує всім – не тільки медійникам, а військовим, активістам та посадовцям – про важливість виваженого поширення інформації щодо важливих об'єктів.

Лейтмотив цього відео – просте, але вагоме послання про те, що під час війни кожне слово має значення. Ба більше, є речі, про які взагалі варто мовчати. Наша мета – не обмежити свободу слова чи втрутитися у вашу роботу. А виключно - подбати про спільну безпеку - повідомили в Центрі.

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