Голова Херсонської МВА повідомив, що потрапив під ворожий обстріл
Київ • УНН
Російські терористи обстріляли Центральний район Херсона, але херсонська земля врятувала. Армія рф заважає ліквідації наслідків обстрілу.
Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під ворожий обстріл, показавши відео, пише УНН.
Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля. армія рф не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу. Бережіть себе! Херсон незламний
Деталі
Сьогодні вранці, за даними Прокудіна, російські війська вбили чоловіка у Центральному районі Херсона. "Через масовані ворожі удари поранення, несумісні з життям, дістав херсонець середнього віку. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого", - написав Прокудін у Telegram.
За даними Херсонської ОВА, відомо також про двох постраждалих у Херсоні сьогодні.
Через пошкодження контактної мережі у Центральному районі міста тимчасово зупинено рух тролейбусів на двох маршрутах. Окрім того, у зв’язку з ворожим обстрілом маршрутні автобуси тимчасово ходять до площі Нескорених, повідомив Мрочко.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсона та ще 30 населених пунктів регіону. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 11 людей дістали поранення.