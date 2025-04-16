Глава Херсонской ГВА сообщил, что попал под вражеский обстрел
Киев • УНН
Российские террористы обстреляли Центральный район Херсона, но херсонская земля спасла. Армия рф мешает ликвидации последствий обстрела.
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что после попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под вражеский обстрел, показав видео, пишет УНН.
После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля. армия рф не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела. Берегите себя! Херсон несокрушимый
Детали
Сегодня утром, по данным Прокудина, российские войска убили мужчину в Центральном районе Херсона. "Из-за массированных вражеских ударов ранения, несовместимые с жизнью, получил херсонец среднего возраста. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего", - написал Прокудин в Telegram.
По данным Херсонской ОВА, известно также о двух пострадавших в Херсоне сегодня.
Из-за повреждения контактной сети в Центральном районе города временно остановлено движение троллейбусов на двух маршрутах. Кроме того, в связи с вражеским обстрелом маршрутные автобусы временно ходят до площади Непокоренных, сообщил Мрочко.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон и еще 30 населенных пунктов региона. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты изувечили газопроводы, хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения.