ПАРЄ у жовтні 2025 року ухвалить резолюцію про полонених журналістів

Резолюцію, присвячену долі полонених українських журналістів, в Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить у жовтні 2025 року. Найближчим часом відбудуться треті слухання щодо українських журналістів, яких незаконно утримує в полоні росія, обіцяє заступниця голови фракції "Слуга Народу", членкиня Комітету з культури, науки та медіа ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

ПАРЄ у жовтні ухвалить резолюцію про полонених українських журналістів - ідеться у дописі на сторінці ТГ політичної партії «Слуга Народу».

За словами Євгенії Кравчук робота над документом триває разом з українськими журналістами, громадянським суспільством, Інститутом масової інформації, міжнародними організаціями.

І вже найближчим часом відбудуться треті слухання по цій темі. На минулих виступав наш правозахисник і колишній полонений Максим Буткевич, на слуханнях під час цієї сесії тримав слово Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті. І ми говорили про злочини як проти журналістів, так і проти самих медіа - розповіла парламентарка.

Нагадаємо

УНН передавав, що українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича звільнено з російського полону.

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