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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
17:47 • 6632 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні

Київ • УНН

 • 6546 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що підтверджує, що Крим є Україною, та закликає до створення Спеціального трибуналу, незалежно від переговорів. Документ також передбачає нові звинувачення від МКС та компенсації за збитки з 2014 року.

Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України. У ній підтверджується: Крим — це Україна. Жодні претензії рф не визнаються, навіть у контексті перемовин. Про це повідомив народний депутат України та член Постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Документ передбачає:

- створення Спеціального трибуналу — незалежно від ходу перемовин;

- нові звинувачення від МКС — за катування, викрадення цивільних і депортацію дітей;

- заклики до країн переслідувати винних у воєнних злочинах;

- компенсації за збитки з 2014 року, а не лише з 2022-го;

- індивідуальну відповідальність керівництва рф, білорусі й КНДР — включно з главами держав;

- законність перенаправлення заморожених активів рф на допомогу Україні.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо юридичних та правозахисних аспектів російської агресії проти України. Це черговий крок для посилення міжнародного тиску на агресора та притягнення рф до відповідальності. За – 87 голосів 

- повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу», членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, ПАРЄ підтримала Спецтрибунал, визнала, що жодні мирні домовленості не можуть легалізувати захоплення території України, а також вкотре зазначила, що дії рф містять ознаки геноциду і підкреслила, що вибори в Україні під час воєнного стану неможливі".

ПАРЄ у жовтні 2025 року ухвалить резолюцію про полонених журналістів17.04.25, 13:04 • 8605 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Парламентська асамблея Ради Європи
Білорусь
Гончаренко Олексій Олексійович
Слуга народу
Північна Корея
Крим
Україна
Tesla
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