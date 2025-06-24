Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України. У ній підтверджується: Крим — це Україна. Жодні претензії рф не визнаються, навіть у контексті перемовин. Про це повідомив народний депутат України та член Постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Документ передбачає:

- створення Спеціального трибуналу — незалежно від ходу перемовин;

- нові звинувачення від МКС — за катування, викрадення цивільних і депортацію дітей;

- заклики до країн переслідувати винних у воєнних злочинах;

- компенсації за збитки з 2014 року, а не лише з 2022-го;

- індивідуальну відповідальність керівництва рф, білорусі й КНДР — включно з главами держав;

- законність перенаправлення заморожених активів рф на допомогу Україні.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо юридичних та правозахисних аспектів російської агресії проти України. Це черговий крок для посилення міжнародного тиску на агресора та притягнення рф до відповідальності. За – 87 голосів - повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу», членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, ПАРЄ підтримала Спецтрибунал, визнала, що жодні мирні домовленості не можуть легалізувати захоплення території України, а також вкотре зазначила, що дії рф містять ознаки геноциду і підкреслила, що вибори в Україні під час воєнного стану неможливі".

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