Швеція стане співзасновником спецтрибуналу для покарання керівництва рф
Київ • УНН
Стокгольм приєднується до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Мета органу полягає у притягненні до відповідальності рф.
Швеція долучиться до створення спецтрибуналу щодо рф. Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард, інформує УНН.
Деталі
За її словами, Стокгольм підтверджує свій намір "приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії проти України".
Це ще один крок до створення Трибуналу, одним із засновників якого буде Швеція. Ми повинні забезпечити відповідальність за злочини росії проти України
Довідково
25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Його мета - притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво росії за розв’язання війни. Ініціативу підтримали країни ЄС, США, Литва, Естонія, Велика Британія та сам Європейський Союз.
Трибунал матиме статус міжнародного органу. Його робота базуватиметься на статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також на положеннях резолюції Генасамблеї ООН №3314.
