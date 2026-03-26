Швеція стане співзасновником спецтрибуналу для покарання керівництва рф

Київ • УНН

 • 2318 перегляди

Стокгольм приєднується до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Мета органу полягає у притягненні до відповідальності рф.

Швеція стане співзасновником спецтрибуналу для покарання керівництва рф

Швеція долучиться до створення спецтрибуналу щодо рф. Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард, інформує УНН.

Деталі

За її словами, Стокгольм підтверджує свій намір "приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії проти України".

Це ще один крок до створення Трибуналу, одним із засновників якого буде Швеція. Ми повинні забезпечити відповідальність за злочини росії проти України

- написала Стенергард.

Довідково

25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Його мета - притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво росії за розв’язання війни. Ініціативу підтримали країни ЄС, США, Литва, Естонія, Велика Британія та сам Європейський Союз.

Трибунал матиме статус міжнародного органу. Його робота базуватиметься на статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також на положеннях резолюції Генасамблеї ООН №3314.

Генпрокурор Кравченко: Спеціальний трибунал отримає всі необхідні докази у справах про злочини росіян в Україні24.02.26, 18:08 • 3873 перегляди

Вадим Хлюдзинський

