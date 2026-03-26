Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ

25 марта, 18:28 • 10658 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 24442 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 50198 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 57646 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 48208 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 57179 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 73834 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 60681 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57320 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55381 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25 марта, 19:38 • 10795 просмотра
США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности, если Украина выйдет из Донецкой области - Зеленский25 марта, 19:46 • 5060 просмотра
Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся25 марта, 20:06 • 5450 просмотра
Wizz Air объявила о подготовке к возвращению в Украину, ищет пилотов20:25 • 4088 просмотра
Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна - СМИ21:14 • 7316 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 50200 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 57648 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 41093 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 46350 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 47635 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 24442 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 60936 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 37429 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 66732 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 67099 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Facebook
Фильм
Сериал
Техника

Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Стокгольм присоединяется к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии. Цель органа заключается в привлечении к ответственности РФ.

Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ

Швеция присоединится к созданию спецтрибунала по РФ. Об этом в соцсети Х сообщила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, Стокгольм подтверждает свое намерение "присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии против Украины".

Это еще один шаг к созданию Трибунала, одним из основателей которого будет Швеция. Мы должны обеспечить ответственность за преступления России против Украины

- написала Стенергард.

Справка

25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Эстония, Великобритания и сам Европейский Союз.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Генпрокурор Кравченко: Специальный трибунал получит все необходимые доказательства по делам о преступлениях россиян в Украине24.02.26, 18:08 • 3873 просмотра

Вадим Хлюдзинский

