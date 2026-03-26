Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ

Швеция присоединится к созданию спецтрибунала по РФ. Об этом в соцсети Х сообщила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, Стокгольм подтверждает свое намерение "присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии против Украины".

Это еще один шаг к созданию Трибунала, одним из основателей которого будет Швеция. Мы должны обеспечить ответственность за преступления России против Украины - написала Стенергард.

Справка

25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Эстония, Великобритания и сам Европейский Союз.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

