Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявлениях
Генпрокурор Кравченко: Специальный трибунал получит все необходимые доказательства по делам о преступлениях россиян в Украине

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что Спецтрибунал получит все доказательства из уголовных производств по военным преступлениям россиян. Этот вопрос является стратегическим для Украины, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности.

Генпрокурор Кравченко: Специальный трибунал получит все необходимые доказательства по делам о преступлениях россиян в Украине

Украинские власти возлагают большие надежды на создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в интервью изданию Le Monde заявил, что Спецтрибунал получит каждое доказательство из уголовных производств, в которых расследуются совершенные россиянами военные преступления, сообщает УНН.

Детали

В интервью Le Monde Руслан Кравченко подчеркнул: Киев возлагает "большие надежды" на создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии. Фундамент для этого института уже заложен в Гааге, где работает Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Этот трибунал - наш главный приоритет. Каждое доказательство из этих 211 000 дел (уголовные производства, зарегистрированные на сегодняшний день, в которых расследуются военные преступления, совершенные россиянами - ред.) будет передано в его распоряжение

- подчеркивает прокурор.

Издание указывает, что для Президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии этот вопрос стал стратегическим. Логика проста: привлечь российскую верхушку к ответственности за сам факт агрессии юридически значительно реальнее, чем доказывать в Международном уголовном суде личную причастность путина к каждому отдельному преступлению, совершенному его солдатами "на местах".

Генеральный прокурор Кравченко также заявил, что "доволен уровнем сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге", который имеет полномочия рассматривать военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида. На сегодняшний день МУС уже выдал шесть ордеров на арест представителей российского руководства, в частности владимира путина. Их обвиняют в двух категориях военных преступлений: незаконной депортации украинских детей и систематических ударах по гражданской инфраструктуре.

Le Monde напоминает, что действующий Генпрокурор имеет опыт расследования военных преступлений, который он получил еще до назначения на высокую должность.

Хотя Руслан Кравченко возглавил Офис Генерального прокурора только в 2025 году, его опыт в расследовании военных преступлений не просто длительный, а глубоко личный. В самые тяжелые недели 2022 года он руководил прокуратурой Бучанского района, став одним из тех, кто первым документировал зверства российских военных. Буча, находящаяся в пригороде Киева, провела под оккупацией пять недель. После ее освобождения 2 апреля 2022 года мир содрогнулся: город, ставший символом безжалостной жестокости, оставил после себя страшное наследие. Только на его улицах были найдены тела 358 мирных жителей

- говорится в статье.

Генпрокурор убежден: каждый, кто стоит за этими зверствами, должен понести ответственность

Мой психологический перелом - это Буча. Когда ты видишь сотни тел на улицах, братские могилы... Когда осознаешь, что эти люди жили обычной жизнью, имели семьи, ходили на работу, и были хладнокровно убиты только потому, что кто-то решил напасть на твою страну...

- цитирует издание Руслана Кравченко.

Список военных преступников пополняется ежедневно - как из-за непрерывных обстрелов свободных городов, так и из-за террора на оккупированных территориях, охватывающих пятую часть страны.

Напомним

По информации, обнародованной Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, более 1100 человек уже получили подозрения, каждый седьмой является военным командиром старшего или высшего офицерского состава рф. Более 240 преступников получили приговоры, вынесенные украинскими судами.

Кроме того, сейчас ведется активная работа с международными партнерами и Международным уголовным судом: созданы три совместные рабочие группы с представителями 10 стран мира, которые вместе формируют доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.

Евгений Устименко

