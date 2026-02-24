Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків
Київ • УНН
За чотири роки війни прокуратура задокументувала понад 240 тисяч злочинів агресії рф, з яких понад 210 тисяч є воєнними. Понад 1100 осіб отримали підозри, а 240 злочинців вже мають вироки.
За чотири роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прокуратура задокументувала понад 240 тис. злочинів агресії росії проти України, і понад 210 тис. із них − воєнні злочини, понад 1100 осіб отримали підозри, для понад 240 злочинців є вироки, решта − питання часу, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.
Чотири роки тому ворог сподівався знищити наш закон, нашу свободу і наше право на існування за кілька днів. Вони розраховували на хаос, а зустріли спротив і силу. Чотири роки боротьби за незалежність і правду. Чотири роки безперервного документування та переслідування для невідворотності відповідальності за воєнні злочини рф
І вказав:
За цей час органи прокуратури задокументували понад 240 тис. злочинів агресії росії проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини
"Умисні вбивства. Насильство. Катування. Невибіркові обстріли. Розграбування. Це лише частина пекла, яке приніс агресор. За кожним фактом стоїть біль і трагедія українських людей. За кожним кримінальним провадженням − крок до справедливості", - зазначив Генпрокурор.
Кравченко наголосив: "Ми знаємо і продовжимо встановлювати імена тих, хто приніс цю війну в наші домівки".
Понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу рф. Для понад 240 злочинців маємо вироки в українських судах. Решта − питання часу
"Працюємо у тісній правовій координації з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом. Створено 3 спільні слідчі групи з представниками 10 країн світу. Разом ми формуємо доказову базу для притягнення винних до відповідальності. Створення спецтрибуналу неминуче. Ця війна матиме правову відповідь", - вказав Кравченко.
"Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за Україну. Честь і слава нашим захисникам і захисницям, у лавах яких − і працівники органів прокуратури", - наголосив Генпрокурор.
"Жоден злочин росії не буде забутий. Невідворотність покарання − позиція держави", - підкреслив Кравченко.
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу24.02.26, 07:15 • 3006 переглядiв