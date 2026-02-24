Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків

За чотири роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прокуратура задокументувала понад 240 тис. злочинів агресії росії проти України, і понад 210 тис. із них − воєнні злочини, понад 1100 осіб отримали підозри, для понад 240 злочинців є вироки, решта − питання часу, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Чотири роки тому ворог сподівався знищити наш закон, нашу свободу і наше право на існування за кілька днів. Вони розраховували на хаос, а зустріли спротив і силу. Чотири роки боротьби за незалежність і правду. Чотири роки безперервного документування та переслідування для невідворотності відповідальності за воєнні злочини рф

І вказав:

За цей час органи прокуратури задокументували понад 240 тис. злочинів агресії росії проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини

"Умисні вбивства. Насильство. Катування. Невибіркові обстріли. Розграбування. Це лише частина пекла, яке приніс агресор. За кожним фактом стоїть біль і трагедія українських людей. За кожним кримінальним провадженням − крок до справедливості", - зазначив Генпрокурор.

Кравченко наголосив: "Ми знаємо і продовжимо встановлювати імена тих, хто приніс цю війну в наші домівки".

Понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу рф. Для понад 240 злочинців маємо вироки в українських судах. Решта − питання часу