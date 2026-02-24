Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
07:45 • 28 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
23 лютого, 17:51 • 16594 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 35777 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 28614 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 28530 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 22450 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16310 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 14091 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 13256 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52288 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
88%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 13225 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 15484 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 10013 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg01:47 • 12075 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 8860 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 31786 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52288 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 55942 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 148759 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 157776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кая Каллас
Блогери
Музикант
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 17068 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 15011 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 16021 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 34881 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 68867 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків

Київ • УНН

 • 610 перегляди

За чотири роки війни прокуратура задокументувала понад 240 тисяч злочинів агресії рф, з яких понад 210 тисяч є воєнними. Понад 1100 осіб отримали підозри, а 240 злочинців вже мають вироки.

Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків

За чотири роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прокуратура задокументувала понад 240 тис. злочинів агресії росії проти України, і понад 210 тис. із них − воєнні злочини, понад 1100 осіб отримали підозри, для понад 240 злочинців є вироки, решта − питання часу, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Чотири роки тому ворог сподівався знищити наш закон, нашу свободу і наше право на існування за кілька днів. Вони розраховували на хаос, а зустріли спротив і силу. Чотири роки боротьби за незалежність і правду. Чотири роки безперервного документування та переслідування для невідворотності відповідальності за воєнні злочини рф

- написав Кравченко.

І вказав:

За цей час органи прокуратури задокументували понад 240 тис. злочинів агресії росії проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини

"Умисні вбивства. Насильство. Катування. Невибіркові обстріли. Розграбування. Це лише частина пекла, яке приніс агресор. За кожним фактом стоїть біль і трагедія українських людей. За кожним кримінальним провадженням − крок до справедливості", - зазначив Генпрокурор.

Кравченко наголосив: "Ми знаємо і продовжимо встановлювати імена тих, хто приніс цю війну в наші домівки".

Понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу рф. Для понад 240 злочинців маємо вироки в українських судах. Решта − питання часу

- зазначив Генпрокурор.

"Працюємо у тісній правовій координації з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом. Створено 3 спільні слідчі групи з представниками 10 країн світу. Разом ми формуємо доказову базу для притягнення винних до відповідальності. Створення спецтрибуналу неминуче. Ця війна матиме правову відповідь", - вказав Кравченко.

"Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за Україну. Честь і слава нашим захисникам і захисницям, у лавах яких − і працівники органів прокуратури", - наголосив Генпрокурор.

"Жоден злочин росії не буде забутий. Невідворотність покарання − позиція держави", - підкреслив Кравченко.

Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу24.02.26, 07:15 • 3006 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Україна