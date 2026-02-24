Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров

$43.300.02
51.010.09
ukenru
08:32 • 686 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 3112 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 6402 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 18030 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 37300 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 29717 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29395 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23114 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 16693 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 14285 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
85%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 16828 просмотра
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 11239 просмотра
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 6982 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 13362 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 10907 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 33200 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 53663 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 57184 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 149988 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 158987 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Блогеры
Актуальные места
Украина
Николаев
Соединённые Штаты
Львов
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 17907 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 15812 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 16747 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 69622 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69750 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Шахед-136

Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров

Киев • УНН

 • 1964 просмотра

За четыре года войны прокуратура задокументировала более 240 тысяч преступлений агрессии рф, из которых более 210 тысяч являются военными. Более 1100 человек получили подозрения, а 240 преступников уже имеют приговоры.

Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров

За четыре года с начала полномасштабного вторжения рф в Украину прокуратура задокументировала более 240 тыс. преступлений агрессии россии против Украины, и более 210 тыс. из них - военные преступления, более 1100 человек получили подозрения, для более 240 преступников есть приговоры, остальные - вопрос времени, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Четыре года назад враг надеялся уничтожить наш закон, нашу свободу и наше право на существование за несколько дней. Они рассчитывали на хаос, а встретили сопротивление и силу. Четыре года борьбы за независимость и правду. Четыре года непрерывного документирования и преследования для неотвратимости ответственности за военные преступления рф

- написал Кравченко.

И указал:

За это время органы прокуратуры задокументировали более 240 тыс. преступлений агрессии россии против Украины. Более 210 тыс. из них - военные преступления

"Умышленные убийства. Насилие. Пытки. Неизбирательные обстрелы. Разграбление. Это лишь часть ада, который принес агрессор. За каждым фактом стоит боль и трагедия украинских людей. За каждым уголовным производством - шаг к справедливости", - отметил Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул: "Мы знаем и продолжим устанавливать имена тех, кто принес эту войну в наши дома".

Более 1100 человек уже получили подозрения, каждый седьмой является военным командиром старшего или высшего офицерского состава рф. Для более 240 преступников имеем приговоры в украинских судах. Остальные - вопрос времени

- отметил Генпрокурор.

"Работаем в тесной правовой координации с международными партнерами и Международным уголовным судом. Создано 3 совместные следственные группы с представителями 10 стран мира. Вместе мы формируем доказательную базу для привлечения виновных к ответственности. Создание спецтрибунала неизбежно. Эта война будет иметь правовой ответ", - указал Кравченко.

"Вечная память и почет всем, кто отдал жизнь за Украину. Честь и слава нашим защитникам и защитницам, в рядах которых - и работники органов прокуратуры", - подчеркнул Генпрокурор.

"Ни одно преступление россии не будет забыто. Неотвратимость наказания - позиция государства", - указал Кравченко.

Четвертая годовщина полномасштабной агрессии РФ: Украина продолжает борьбу24.02.26, 07:15 • 3478 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Руслан Кравченко
Украина