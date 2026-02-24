Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров

За четыре года с начала полномасштабного вторжения рф в Украину прокуратура задокументировала более 240 тыс. преступлений агрессии россии против Украины, и более 210 тыс. из них - военные преступления, более 1100 человек получили подозрения, для более 240 преступников есть приговоры, остальные - вопрос времени, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Четыре года назад враг надеялся уничтожить наш закон, нашу свободу и наше право на существование за несколько дней. Они рассчитывали на хаос, а встретили сопротивление и силу. Четыре года борьбы за независимость и правду. Четыре года непрерывного документирования и преследования для неотвратимости ответственности за военные преступления рф - написал Кравченко.

И указал:

За это время органы прокуратуры задокументировали более 240 тыс. преступлений агрессии россии против Украины. Более 210 тыс. из них - военные преступления

"Умышленные убийства. Насилие. Пытки. Неизбирательные обстрелы. Разграбление. Это лишь часть ада, который принес агрессор. За каждым фактом стоит боль и трагедия украинских людей. За каждым уголовным производством - шаг к справедливости", - отметил Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул: "Мы знаем и продолжим устанавливать имена тех, кто принес эту войну в наши дома".

Более 1100 человек уже получили подозрения, каждый седьмой является военным командиром старшего или высшего офицерского состава рф. Для более 240 преступников имеем приговоры в украинских судах. Остальные - вопрос времени - отметил Генпрокурор.

"Работаем в тесной правовой координации с международными партнерами и Международным уголовным судом. Создано 3 совместные следственные группы с представителями 10 стран мира. Вместе мы формируем доказательную базу для привлечения виновных к ответственности. Создание спецтрибунала неизбежно. Эта война будет иметь правовой ответ", - указал Кравченко.

"Вечная память и почет всем, кто отдал жизнь за Украину. Честь и слава нашим защитникам и защитницам, в рядах которых - и работники органов прокуратуры", - подчеркнул Генпрокурор.

"Ни одно преступление россии не будет забыто. Неотвратимость наказания - позиция государства", - указал Кравченко.

