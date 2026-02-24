Четвертая годовщина полномасштабной агрессии РФ: Украина продолжает борьбу

Сегодня, 24 февраля, четвертая годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

Ровно четыре года назад, в этот день российские войска вторглись на территорию суверенной Украины, начав крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой.

Утро 24 февраля 2022 года разделило жизнь миллионов украинцев на "до" и "после". В четыре утра российский диктатор владимир путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции". Через несколько минут украинские города проснулись от взрывов – российские ракеты атаковали военные аэродромы, склады, а затем и жилые дома. россия начала полномасштабное вторжение, которого не простят поколения.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 5 тысяч женщин и девушек - ООН

В первые недели россияне пошли в наступление сразу по нескольким направлениям – с севера через беларусь, из временно оккупированного Крыма и с Донбасса. Главной целью кремля был захват Киева – захватчики хотели молниеносно прорваться в столицу, ликвидировать украинскую власть и заставить страну капитулировать. На "взятие Киева" оккупанты отводили три-пять дней.

Реальность оказалась иной. Украинские защитники остановили врага под столицей, разгромили его в Гостомеле, Ирпене и Буче, не дали прорваться в Харьков, Сумы и Чернигов. В море была уничтожена российская крейсерская гордость – флагман Черноморского флота "москва".

Пока украинцы освобождали север, на юге разворачивалась одна из самых трагических страниц войны – осада Мариуполя. российские войска окружили город, перерезали пути эвакуации, обстреливали жилые кварталы, больницы, роддома. Единственным форпостом обороны оставалась "Азовсталь", где до мая 2022 года держались украинские защитники.

Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем

В сентябре 2022 года мир удивил украинский молниеносный контрнаступление. За несколько недель наши войска освободили почти всю Харьковскую область, включая Изюм, Купянск и Балаклею. Врага отбросили от Харькова, разрушив миф о "второй армии мира".

В ноябре Украина вернула Херсон. Это была стратегически важная победа: единственный областной центр, который оккупанты смогли захватить с 24 февраля, снова запестрел украинскими флагами.

За эти четыре года Украина прошла через болезненные потери и героические победы. Вооруженные силы уничтожили более 1 млн 250 тысяч оккупантов, десятки тысяч единиц вражеской техники. При этом Украина потеряла 55 тыс. солдат, большое количество людей еще считаются без вести пропавшими. Война продолжается.

Сегодня, в четвертую годовщину войны, мы вспоминаем не только потери, но и героизм наших людей. Украина уже никогда не будет такой, как раньше, но она будет. И будет свободной. Эта борьба за нашу независимость и достоинство продолжается, и вместе мы обязательно победим.

Мирные переговоры должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии - Буданов