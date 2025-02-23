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Українська резолюція щодо третіх роковин війни буде винесена на голосування в Генасамблею ООН

Українська резолюція щодо третіх роковин війни буде винесена на голосування в Генасамблею ООН

Київ • УНН

 • 71007 перегляди

Українська резолюція буде винесена на голосування на спеціальній сесії Генасамблеї ООН. За словами міністра Сибіги, документ вже зареєстровано та отримано підтримку партнерів.

Українська резолюція, що засуджує війну в країні, буде винесена на голосування на спеціальній сесії Генеральній Асамблеї ООН з нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, резолюція вже зареєстрована для внесення до зали спеціальної сесії Генасамблеї ООН, і дипломатичний процес триває.

"Так, чітко можу сказати, що ми маємо тверду підтримку всіх наших партнерів і наша резолюція буде винесена на голосування у зал Генеральної Асамблеї. Ось це, що я вам можу сказати",—сказав Сибіга.

Контекст 

The Washington Post писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію, що засуджує війну росії, і хоче замінити її пом'якшеною заявою США, яку в Києві сприйняли як близьку до проросійської. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
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