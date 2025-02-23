Українська резолюція щодо третіх роковин війни буде винесена на голосування в Генасамблею ООН

Українська резолюція, що засуджує війну в країні, буде винесена на голосування на спеціальній сесії Генеральній Асамблеї ООН з нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Як зазначив Сибіга, резолюція вже зареєстрована для внесення до зали спеціальної сесії Генасамблеї ООН, і дипломатичний процес триває.

"Так, чітко можу сказати, що ми маємо тверду підтримку всіх наших партнерів і наша резолюція буде винесена на голосування у зал Генеральної Асамблеї. Ось це, що я вам можу сказати",—сказав Сибіга.

Контекст

The Washington Post писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію, що засуджує війну росії, і хоче замінити її пом'якшеною заявою США, яку в Києві сприйняли як близьку до проросійської.