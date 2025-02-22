США вимагають від України відкликати резолюцію ООН щодо війни - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію, що засуджує війну hосії, і хоче замінити її пом'якшеною заявою США, яку в Києві сприйняли як близьку до проросійської. Про це пише The Washington Post із посиланням на слова посадовця та трьох європейських дипломатів, знайомих із планом, які говорили на умовах анонімності, передає УНН.

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Як пише видання, пропозиція приголомшила Київ, який відмовився відкликати свою резолюцію, що має бути опублікована в трирічну річницю повномасштабної війни Росії в понеділок. Українці були проінформовані про нову пропозицію в п'ятницю.

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував заяву в п'ятницю, в якій ідеться про те, що Вашингтон "запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру".

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"Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий. Ми твердо переконані, що настав момент узяти на себе зобов'язання припинити війну", - йдеться в заяві.

У Києві цю резолюцію розцінили як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо після того, як запит надійшов після того, як президент США Дональд Трамп хибно звинуватив Україну в розв'язанні війни.

Спочатку, сказав чиновник, Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабшою", включно з "проросійськими" формулюваннями в документі. Потім Вашингтон запропонував нову резолюцію і зажадав, щоб Київ відкликав її версію, яка вже була узгоджена з іншими країнами-партнерами, які планували її підписати.

Нова пропозиція "шокувала" українців, сказав посадовець, і президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ України не відкликати наявну резолюцію.

"Їхня пропозиція дуже коротка і абсолютно нова", - сказав чиновник. "Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення (президента Росії Володимира) Путіна, ніж на заклик до миру".

Запит адміністрації Трампа до Києва передбачає, що вони намагаються "обійти всі можливі процедури в ООН", вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб прокласти шлях для інших країн до підписання м'якшого тексту США.

"У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на (Україну), але не на росіян", - сказав чиновник.

"Це само собою зрозуміло", що відбувається, сказав високопоставлений європейський дипломат.

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