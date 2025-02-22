США внесли в ООН новий проект резолюції щодо війни в Україні: що пропонують

США виступили з пропозицією проекту резолюції до Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої третьої річниці війни рф в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Документ, представлений Вашингтоном, містить три основні пункти. У ньому, зокрема, йдеться про скорботу за людськими життями, втраченими в ході війни, та закликається до мирного врегулювання конфлікту. США підкреслюють необхідність якомога швидшого припинення бойових дій та встановлення довготривалого миру між Україною і агресором. Водночас рф вже внесла поправку, вимагаючи акцентувати увагу на "усуненні першопричин конфлікту", що відображає позицію кремля щодо ключових аспектів війни.

Представники терористів в ООН позитивно оцінили проект США, висловивши готовність підтримати його за умови внесення російської поправки. Водночас у Нью-Йорку вже тривають консультації щодо українсько-європейської резолюції, яка закликає до негайного припинення бойових дій і відновлення дипломатичних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на основі міжнародного права.

Позиція України і ЄС більш конкретно орієнтована на досягнення миру та деескалацію насильства, підкреслюючи важливість дипломатії. У свою чергу, текст США має менш конкретні вимоги і більше зосереджений на загальних принципах ООН щодо миру та безпеки.

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