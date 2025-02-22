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05:23 • 24803 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124938 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184074 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148406 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139676 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117765 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108257 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143373 перегляди

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США внесли в ООН новий проект резолюції щодо війни в Україні: що пропонують

США внесли в ООН новий проект резолюції щодо війни в Україні: що пропонують

Київ • УНН

 • 77037 перегляди

США представили в ООН проект резолюції до третьої річниці війни в Україні з трьома ключовими пунктами.

США виступили з пропозицією проекту резолюції до Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої третьої річниці війни рф в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Документ, представлений Вашингтоном, містить три основні пункти. У ньому, зокрема, йдеться про скорботу за людськими життями, втраченими в ході війни, та закликається до мирного врегулювання конфлікту. США підкреслюють необхідність якомога швидшого припинення бойових дій та встановлення довготривалого миру між Україною і агресором. Водночас рф вже внесла поправку, вимагаючи акцентувати увагу на "усуненні першопричин конфлікту", що відображає позицію кремля щодо ключових аспектів війни.

Представники терористів в ООН позитивно оцінили проект США, висловивши готовність підтримати його за умови внесення російської поправки. Водночас у Нью-Йорку вже тривають консультації щодо українсько-європейської резолюції, яка закликає до негайного припинення бойових дій і відновлення дипломатичних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на основі міжнародного права.

Позиція України і ЄС більш конкретно орієнтована на досягнення миру та деескалацію насильства, підкреслюючи важливість дипломатії. У свою чергу, текст США має менш конкретні вимоги і більше зосереджений на загальних принципах ООН щодо миру та безпеки.

США можуть відключити Starlink в Україні через суперечки щодо корисних копалин - Reuters22.02.25, 06:15 • 61632 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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