США внесли в ООН новый проект резолюции по войне в Украине: что предлагают

США выступили с предложением проекта резолюции в Генеральную Ассамблею ООН, посвященной третьей годовщине войны рф в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Документ, представленный Вашингтоном, содержит три основных пункта. В нем, в частности, говорится о скорби по человеческим жизням, потерянным в ходе войны, и призывается к мирному урегулированию конфликта. США подчеркивают необходимость скорейшего прекращения боевых действий и установления долговременного мира между Украиной и агрессором. В то же время рф уже внесла поправку, требуя акцентировать внимание на "устранении первопричин конфликта", что отражает позицию кремля по ключевым аспектам войны.

Представители террористов в ООН положительно оценили проект США, выразив готовность поддержать его при условии внесения российской поправки. В то же время в Нью-Йорке уже продолжаются консультации по украинско-европейской резолюции, призывающей к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению дипломатических усилий для мирного урегулирования конфликта на основе международного права.

Позиция Украины и ЕС более конкретно ориентирована на достижение мира и деэскалацию насилия, подчеркивая важность дипломатии. В свою очередь, текст США имеет менее конкретные требования и больше сосредоточен на общих принципах ООН в отношении мира и безопасности.

США могут отключить Starlink в Украине из-за споров по полезным ископаемым - Reuters