Резолюція США в ООН допоможе припинити війну рф в Україні - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати американський проєкт резолюції, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Трампа вважають, що "проста резолюція" може припинити війну. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США, пише УНН.

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За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп налаштований покласти край російсько-українській війні та знайти рішення, яке "призведе до міцного миру, а не просто до тимчасової паузи".

Сполучені Штати запропонували просту історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру,

Держсекретар США наголосив, що ця резолюція відповідає думці Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї засадничої мети, закріпленої в Статуті ООН, для підтримання міжнародного миру і безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання суперечок.

Якщо Організація Об'єднаних Націй справді віддана своїй первісній меті, ми повинні визнати, що, незважаючи на можливі труднощі, мета міцного миру залишається досяжною. Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий,