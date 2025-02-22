Резолюція США в ООН допоможе припинити війну рф в Україні - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо закликав членів ООН підтримати американську резолюцію щодо України. Трамп вважає, що цей документ може призвести до міцного миру, а не тимчасової паузи.
Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати американський проєкт резолюції, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Трампа вважають, що "проста резолюція" може припинити війну. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США, пише УНН.
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За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп налаштований покласти край російсько-українській війні та знайти рішення, яке "призведе до міцного миру, а не просто до тимчасової паузи".
Сполучені Штати запропонували просту історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру,
Держсекретар США наголосив, що ця резолюція відповідає думці Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї засадничої мети, закріпленої в Статуті ООН, для підтримання міжнародного миру і безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання суперечок.
Якщо Організація Об'єднаних Націй справді віддана своїй первісній меті, ми повинні визнати, що, незважаючи на можливі труднощі, мета міцного миру залишається досяжною. Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий,
Він додав, що США вірять у те, що настав момент взяти на себе зобов'язання припинити війну.
"Це наш шанс створити реальний імпульс до миру. Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до Сполучених Штатів у цьому урочистому прагненні", - резюмував Рубіо.
Нагадаємо
США представили в ООН проект резолюції до третьої річниці війни в Україні з трьома ключовими пунктами.
Документ, представлений Вашингтоном, містить три основні пункти. У ньому, зокрема, йдеться про скорботу за людськими життями, втраченими в ході війни, та закликається до мирного врегулювання конфлікту. США підкреслюють необхідність якомога швидшого припинення бойових дій та встановлення довготривалого миру між Україною і агресором. Водночас рф вже внесла поправку, вимагаючи акцентувати увагу на "усуненні першопричин конфлікту", що відображає позицію кремля щодо ключових аспектів війни.