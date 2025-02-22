Резолюція США в ООН допоможе припинити війну рф в Україні - Рубіо

ukenru
05:23 • 18139 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123443 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183132 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147511 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138965 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117419 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108047 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142345 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134542 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 43604 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 54443 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 42780 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 43560 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 50640 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142347 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141351 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275230 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304077 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 12779 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 57778 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111592 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134542 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116871 перегляди
Актуальне
Резолюція США в ООН допоможе припинити війну рф в Україні - Рубіо

Резолюція США в ООН допоможе припинити війну рф в Україні - Рубіо

Київ • УНН

 • 42130 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо закликав членів ООН підтримати американську резолюцію щодо України. Трамп вважає, що цей документ може призвести до міцного миру, а не тимчасової паузи.

Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати американський проєкт резолюції, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Трампа вважають, що "проста резолюція" може припинити війну. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США, пише УНН.

Деталі

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп налаштований покласти край російсько-українській війні та знайти рішення, яке "призведе до міцного миру, а не просто до тимчасової паузи".

Сполучені Штати запропонували просту історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру,

- зазначив він.

Держсекретар США наголосив, що ця резолюція відповідає думці Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї засадничої мети, закріпленої в Статуті ООН, для підтримання міжнародного миру і безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання суперечок.

Якщо Організація Об'єднаних Націй справді віддана своїй первісній меті, ми повинні визнати, що, незважаючи на можливі труднощі, мета міцного миру залишається досяжною. Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий,

- констатував Рубіо.

Він додав, що США вірять у те, що настав момент взяти на себе зобов'язання припинити війну.

"Це наш шанс створити реальний імпульс до миру. Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до Сполучених Штатів у цьому урочистому прагненні", - резюмував Рубіо.

Нагадаємо

США представили в ООН проект резолюції до третьої річниці війни в Україні з трьома ключовими пунктами.

Документ, представлений Вашингтоном, містить три основні пункти. У ньому, зокрема, йдеться про скорботу за людськими життями, втраченими в ході війни, та закликається до мирного врегулювання конфлікту. США підкреслюють необхідність якомога швидшого припинення бойових дій та встановлення довготривалого миру між Україною і агресором. Водночас рф вже внесла поправку, вимагаючи акцентувати увагу на "усуненні першопричин конфлікту", що відображає позицію кремля щодо ключових аспектів війни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами