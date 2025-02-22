Резолюция США в ООН поможет прекратить войну рф в Украине - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал государства-члены ООН поддержать американский проект резолюции, приуроченный к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. У Трампа считают, что "простая резолюция" может прекратить войну. Об этом говорится на сайте Государственного департамента США, пишет УНН.

Детали

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп настроен положить конец российско-украинской войне и найти решение, которое "приведет к прочному миру, а не просто к временной паузе".

Соединенные Штаты предложили простую историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру, - отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что эта резолюция соответствует мнению Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, для поддержания международного мира и безопасности, в частности путем мирного урегулирования споров.

Если Организация Объединенных Наций действительно предана своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возможные трудности, цель прочного мира остается достижимой. Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен, - констатировал Рубио.

Он добавил, что США верят в то, что настал момент взять на себя обязательства прекратить войну.

"Это наш шанс создать реальный импульс к миру. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к Соединенным Штатам в этом торжественном стремлении", - резюмировал Рубио.

Напомним

США представили в ООН проект резолюции к третьей годовщине войны в Украине с тремя ключевыми пунктами.

Документ, представленный Вашингтоном, содержит три основных пункта. В нем, в частности, говорится о скорби по человеческим жизням, потерянным в ходе войны, и призывается к мирному урегулированию конфликта. США подчеркивают необходимость скорейшего прекращения боевых действий и установления долговременного мира между Украиной и агрессором. В то же время рф уже внесла поправку, требуя акцентировать внимание на "устранении первопричин конфликта", что отражает позицию кремля по ключевым аспектам войны.