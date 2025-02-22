США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую войну россии, и хочет заменить ее смягченным заявлением США, которое в Киеве восприняли как близкое к пророссийскому. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова чиновника и трех европейских дипломатов, знакомых с планом, которые говорили на условиях анонимности, передает УНН.

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Как пишет издание, предложение ошеломило Киев, который отказался отозвать свою резолюцию, которая должна быть опубликована в трехлетнюю годовщину полномасштабной войны россии в понедельник. Украинцы были проинформированы о новом предложении в пятницу.

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал заявление в пятницу, в котором говорится, что Вашингтон "предложил простую, историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру".

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"Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен. Мы твердо убеждены, что настал момент взять на себя обязательство прекратить войну", — говорится в заявлении.

В Киеве эту резолюцию расценили как попытку ограничить любое выражение ответственности россии за вторжение, особенно после того, как запрос поступил после того, как президент США Дональд Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны.

Сначала, сказал чиновник, Вашингтон рассмотрел предложенную Украиной резолюцию и "потребовал внести некоторые изменения, чтобы сделать ее слабее", включая "пророссийские" формулировки в документе. Затем Вашингтон предложил новую резолюцию и потребовал, чтобы Киев отозвал ее версию, которая уже была согласована с другими странами-партнерами, которые планировали ее подписать.

Новое предложение "шокировало" украинцев, сказал чиновник, и президент Украины Владимир Зеленский приказал Министерству иностранных дел Украины не отзывать существующую резолюцию.

"Их предложение очень короткое и совершенно новое", — сказал чиновник. "Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению (президента россии владимира) путина, чем на призыв к миру".

Запрос администрации Трампа в Киев предполагает, что они пытаются "обойти все возможные процедуры в ООН", требуя от Украины добровольно отозвать свой текст, чтобы проложить путь для других стран к подписанию более мягкого текста США.

"У нас есть много признаков возможных плохих вещей, но шокирует то, что они оказывают давление на (Украину), но не на россиян", — сказал чиновник.

"Это само собой разумеется", что происходит, сказал высокопоставленный европейский дипломат.

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