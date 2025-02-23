Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

ukenru
Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 18561 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 44494 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 46955 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 45684 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 45218 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 40223 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 48155 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
11:34 • 54362 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть
23 февраля, 08:00 • 70298 просмотра

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 135255 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше

"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше

23 февраля, 05:00 • 89283 просмотра
Эстония выделила для Украины новую военную помощь

Эстония выделила для Украины новую военную помощь

23 февраля, 05:38 • 55995 просмотра
Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня

Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня

23 февраля, 06:22 • 84791 просмотра
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

23 февраля, 07:45 • 45875 просмотра
"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

23 февраля, 08:57 • 29595 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 165838 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 174037 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 150865 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 173765 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 170398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 135256 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 120260 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 130908 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 169214 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 142333 просмотра
Актуальное
Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

Киев  •  УНН

 • 13939 просмотра

Read in English

Украинская резолюция будет вынесена на голосование на специальной сессии Генассамблеи ООН. По словам министра Сибиги, документ уже зарегистрирован и получена поддержка партнеров.

Украинская резолюция, осуждающая войну в стране, будет вынесена на голосование на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по случаю третьей годовщины полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Как отметил Сибига, резолюция уже зарегистрирована для внесения в зал специальной сессии Генассамблеи ООН, и дипломатический процесс продолжается.

«Да, четко могу сказать, что мы имеем твердую поддержку всех наших партнеров и наша резолюция будет вынесена на голосование в зал Генеральной Ассамблеи. Вот это, что я вам могу сказать»,-сказал Сибига.

Контекст 

The Washington Post писало, что администрация президента США Дональда Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую войну России, и хочет заменить ее смягченным заявлением США, которое в Киеве восприняли как близкое к пророссийскому. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы