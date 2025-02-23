Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

Украинская резолюция, осуждающая войну в стране, будет вынесена на голосование на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по случаю третьей годовщины полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Как отметил Сибига, резолюция уже зарегистрирована для внесения в зал специальной сессии Генассамблеи ООН, и дипломатический процесс продолжается.

«Да, четко могу сказать, что мы имеем твердую поддержку всех наших партнеров и наша резолюция будет вынесена на голосование в зал Генеральной Ассамблеи. Вот это, что я вам могу сказать»,-сказал Сибига.

Контекст

The Washington Post писало, что администрация президента США Дональда Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую войну России, и хочет заменить ее смягченным заявлением США, которое в Киеве восприняли как близкое к пророссийскому.