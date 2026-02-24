Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу

Сьогодні, 24 лютого, четверта річниця початку повномасштабної російської агресії проти України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Рівно чотири роки тому, в цей день російські війська вторглися на територію суверенної України, розпочавши найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

Ранок 24 лютого 2022 року розділив життя мільйонів українців на "до" і "після". О четвертій ранку російський диктатор володимир путін оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". За кілька хвилин українські міста прокинулися від вибухів – російські ракети атакували військові аеродроми, склади, а згодом і житлові будинки. росія розпочала повномасштабне вторгнення, якого не пробачать покоління.

В перші тижні росіяни пішли в наступ одразу кількома напрямками – з півночі через білорусь, з тимчасово окупованого Криму та з Донбасу. Головною метою кремля було захоплення Києва – загарбники хотіли блискавично прорватися до столиці, ліквідувати українську владу та змусити країну капітулювати. На "взяття Києва" окупанти відводили три-п’ять днів.

Реальність виявилася іншою. Українські захисники зупинили ворога під столицею, розгромили його в Гостомелі, Ірпені та Бучі, не дали прорватися до Харкова, Сум і Чернігова. У морі була знищена російська крейсерна гордість – флагман Чорноморського флоту "москва".

Поки українці звільняли північ, на півдні точилася одна з найтрагічніших сторінок війни – облога Маріуполя. російські війська оточили місто, перерізали шляхи евакуації, обстрілювали житлові квартали, лікарні, пологові будинки. Єдиним форпостом оборони залишалася "Азовсталь", де до травня 2022 року трималися українські захисники.

У вересні 2022 року світ здивував український блискавичний контрнаступ. За кілька тижнів наші війська звільнили майже всю Харківську область, включно з Ізюмом, Куп’янськом і Балаклією. Ворога відкинули від Харкова, зруйнувавши міф про "другу армію світу".

В листопаді Україна повернула Херсон. Це була стратегічно важлива перемога: єдиний обласний центр, який окупанти змогли захопити з 24 лютого, знову замайорів українськими прапорами.

За ці чотири роки Україна пройшла через болючі втрати та героїчні перемоги. Збройні сили знищили понад 1 млн 250 тисяч окупантів, десятки тисячі одиниць ворожої техніки. При цьому Україна втратила 55 тис. солдат, велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими. Війна далі триває.

Сьогодні, на четверту річницю війни, ми згадуємо не лише втрати, але й героїзм наших людей. Україна вже ніколи не буде такою, як раніше, але вона буде. І буде вільною. Ця боротьба за нашу незалежність і гідність продовжується, і разом ми обов’язково переможемо.

