Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу

23 лютого, 17:51 • 13570 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 28454 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 22647 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 22596 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 17754 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:29 • 13843 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
23 лютого, 14:58 • 12466 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12868 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
23 лютого, 13:20 • 46446 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:02 • 50530 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 10635 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 11952 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo23 лютого, 21:28 • 9344 перегляди
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 6246 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23:22 • 10337 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 26051 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 143507 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 152606 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 11952 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 10635 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 12504 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 31906 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 65647 перегляди
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Сьогодні виповнюється чотири роки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ця війна стала найбільшою в Європі з часів Другої світової.

Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу

Сьогодні, 24 лютого, четверта річниця початку повномасштабної російської агресії проти України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Рівно чотири роки тому, в цей день російські війська вторглися на територію суверенної України, розпочавши найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

Ранок 24 лютого 2022 року розділив життя мільйонів українців на "до" і "після". О четвертій ранку російський диктатор володимир путін оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". За кілька хвилин українські міста прокинулися від вибухів – російські ракети атакували військові аеродроми, склади, а згодом і житлові будинки. росія розпочала повномасштабне вторгнення, якого не пробачать покоління.

З початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат - ООН20.02.26, 12:47 • 3986 переглядiв

В перші тижні росіяни пішли в наступ одразу кількома напрямками – з півночі через білорусь, з тимчасово окупованого Криму та з Донбасу. Головною метою кремля було захоплення Києва – загарбники хотіли блискавично прорватися до столиці, ліквідувати українську владу та змусити країну капітулювати. На "взяття Києва" окупанти відводили три-п’ять днів.

Реальність виявилася іншою. Українські захисники зупинили ворога під столицею, розгромили його в Гостомелі, Ірпені та Бучі, не дали прорватися до Харкова, Сум і Чернігова. У морі була знищена російська крейсерна гордість – флагман Чорноморського флоту "москва".

Поки українці звільняли північ, на півдні точилася одна з найтрагічніших сторінок війни – облога Маріуполя. російські війська оточили місто, перерізали шляхи евакуації, обстрілювали житлові квартали, лікарні, пологові будинки. Єдиним форпостом оборони залишалася "Азовсталь", де до травня 2022 року трималися українські захисники.

Зеленський: ми не знаємо, чим закінчиться війна, але поки що не програємо23.02.26, 11:29 • 6864 перегляди

У вересні 2022 року світ здивував український блискавичний контрнаступ. За кілька тижнів наші війська звільнили майже всю Харківську область, включно з Ізюмом, Куп’янськом і Балаклією. Ворога відкинули від Харкова, зруйнувавши міф про "другу армію світу".

В листопаді Україна повернула Херсон. Це була стратегічно важлива перемога: єдиний обласний центр, який окупанти змогли захопити з 24 лютого, знову замайорів українськими прапорами.

За ці чотири роки Україна пройшла через болючі втрати та героїчні перемоги. Збройні сили знищили понад 1 млн 250 тисяч окупантів, десятки тисячі одиниць ворожої техніки. При цьому Україна втратила 55 тис. солдат, велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими. Війна далі триває.

Сьогодні, на четверту річницю війни, ми згадуємо не лише втрати, але й героїзм наших людей. Україна вже ніколи не буде такою, як раніше, але вона буде. І буде вільною. Ця боротьба за нашу незалежність і гідність продовжується, і разом ми обов’язково переможемо.

Мирні переговори повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії - Буданов23.02.26, 16:16 • 3814 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

