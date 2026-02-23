Зеленський: ми не знаємо, чим закінчиться війна, але поки що не програємо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі невідомо, чим завершиться війна, водночас наголосивши, що Україна поки що не програє. Про це Глава держави розповів в інтерв’ю для BBC News, передає УНН.
Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Але поки що ми не програємо. І це важливо
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив у тому ж інтерв'ю, що ППО є найскладнішим питанням, на тлі того, як партнери не надають ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них.