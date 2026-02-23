Зеленський: ми не знаємо, чим закінчиться війна, але поки що не програємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі невідомо, чим завершиться війна, водночас наголосивши, що Україна поки що не програє. Про це Глава держави розповів в інтерв’ю для BBC News, передає УНН.

Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Але поки що ми не програємо. І це важливо