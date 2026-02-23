$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 19592 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 27739 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 48592 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 44695 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 47469 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 44504 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 50231 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 55575 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 44038 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Зеленський: ми не знаємо, чим закінчиться війна, але поки що не програємо

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі невідомо, чим завершиться війна. Він наголосив, що Україна поки що не програє.

Зеленський: ми не знаємо, чим закінчиться війна, але поки що не програємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі невідомо, чим завершиться війна, водночас наголосивши, що Україна поки що не програє. Про це Глава держави розповів в інтерв’ю для BBC News, передає УНН.

Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Але поки що ми не програємо. І це важливо

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив у тому ж інтерв'ю, що ППО є найскладнішим питанням, на тлі того, як партнери не надають ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них. 

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський