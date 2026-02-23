Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем

$43.270.01
50.920.00
ukenru
10:23 • 86 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 426 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения ЧФ РФ с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 15479 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 26619 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 32535 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 53689 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 48440 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 49404 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 46048 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50763 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне23 февраля, 00:44 • 16032 просмотра
Останки святого Франциска впервые за долгое время выставили на всеобщее обозрение в ИталииPhoto23 февраля, 02:33 • 5266 просмотра
ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - ГенштабPhoto04:51 • 19095 просмотра
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами07:45 • 17410 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 10572 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 103767 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 113581 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 119839 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 130924 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 168946 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 10785 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 50753 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 51909 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 51403 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 41966 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Фильм

Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем

Киев • УНН

 • 2068 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, чем завершится война. Он подчеркнул, что Украина пока не проигрывает.

Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, чем завершится война, одновременно подчеркнув, что Украина пока не проигрывает. Об этом Глава государства рассказал в интервью для BBC News, передает УНН.

Мы не знаем, чем закончится эта война. Но пока мы не проигрываем. И это важно

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил в том же интервью, что ПВО является самым сложным вопросом, на фоне того, как партнеры не предоставляют лицензий на производство систем Patriot или ракет к ним.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский