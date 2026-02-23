Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, чем завершится война, одновременно подчеркнув, что Украина пока не проигрывает. Об этом Глава государства рассказал в интервью для BBC News, передает УНН.

Мы не знаем, чем закончится эта война. Но пока мы не проигрываем. И это важно