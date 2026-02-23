$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 15765 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 33291 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 34599 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 41461 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 39867 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 48408 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 53939 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42808 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 69066 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 75217 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Меню
Зеленський: ППО - найскладніше питання, потрібні ліцензії хоча б на ракети

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, оскільки партнери не надають ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них. Він наголосив, що закриття неба дозволить посилити економіку та армію.

Зеленський: ППО - найскладніше питання, потрібні ліцензії хоча б на ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, і партнери не надають ліцензій на виробництво, до прикладу, систем Patriot або ракет до них, і потрібні ліцензії хоча б на ракети, про що сказав в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи "петріот" або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому

- зазначив Зеленський.

І вів далі: "Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає".

Потрібні ліцензії хоча б на ракети

- підкреслив Зеленський.

Зеленський: PURL є надійним механізмом для американських ракет ППО для протидії балістиці рф, розраховуємо на її подальшу роботу18.02.26, 16:30 • 3051 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Державний бюджет
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Україна