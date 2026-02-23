Зеленський: ППО - найскладніше питання, потрібні ліцензії хоча б на ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, і партнери не надають ліцензій на виробництво, до прикладу, систем Patriot або ракет до них, і потрібні ліцензії хоча б на ракети, про що сказав в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи "петріот" або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому - зазначив Зеленський.

І вів далі: "Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає".

Потрібні ліцензії хоча б на ракети - підкреслив Зеленський.

