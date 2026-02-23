Зеленський: ППО - найскладніше питання, потрібні ліцензії хоча б на ракети
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, оскільки партнери не надають ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них. Він наголосив, що закриття неба дозволить посилити економіку та армію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ППО є найскладнішим питанням, і партнери не надають ліцензій на виробництво, до прикладу, систем Patriot або ракет до них, і потрібні ліцензії хоча б на ракети, про що сказав в інтерв'ю BBC, пише УНН.
Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи "петріот" або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому
І вів далі: "Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає".
Потрібні ліцензії хоча б на ракети
