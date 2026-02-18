Зеленський: PURL є надійним механізмом для американських ракет ППО для протидії балістиці рф, розраховуємо на її подальшу роботу

$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 368 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 8264 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 12403 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11671 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 17061 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20712 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15831 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16979 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25537 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39563 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві
18 лютого, 05:31
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare
18 лютого, 06:29
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор
18 лютого, 07:39
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні
09:27
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ
09:58
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 8264 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
16 лютого, 14:10
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петер Сіярто
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеса
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
17 лютого, 11:12
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
The Guardian

Зеленський: PURL є надійним механізмом для американських ракет ППО для протидії балістиці рф, розраховуємо на її подальшу роботу

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Програма PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО. На 2026 рік вже оголошено про внески у 584 млн дол., але потреба сягає 15 млрд дол.

Зеленський: PURL є надійним механізмом для американських ракет ППО для протидії балістиці рф, розраховуємо на її подальшу роботу

Програма PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці, і з початку 2026 році вже оголошено про внески у 584 млн дол., але потреба сягає 15 млрд дол., повідомив Президент Володимир Зеленський, закликавши партнерів розширювати внески, пише УНН.

Деталі

"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн дол.", - написав Зеленський у X.

Президент наголосив, що "росія продовжує спроби зруйнувати нашу критичну інфраструктуру, і PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці". "Це дає нам можливість захищати енергосистему під час зимових холодів", - зазначив він.

"Водночас загальна потреба для PURL у 2026 році становить 15 млрд дол. Це допоможе позбавити росію інструменту повітряного терору, і ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму PURL", - вказав Зеленський.

При цьому він висловив вдячність кожній державі, яка допомагає захищати життя.

"Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Раніше міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що Україна потребує допомоги партнерів для протидії балістичним загрозам, і на зустрічах у межах "Рамштайну, у тому числі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, обговорили "програму PURL як ключовий механізм забезпечення України критично необхідними ракетами".

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Латвія
НАТО
Ісландія
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна