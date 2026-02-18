Зеленський: PURL є надійним механізмом для американських ракет ППО для протидії балістиці рф, розраховуємо на її подальшу роботу
Київ • УНН
Програма PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО. На 2026 рік вже оголошено про внески у 584 млн дол., але потреба сягає 15 млрд дол.
Програма PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці, і з початку 2026 році вже оголошено про внески у 584 млн дол., але потреба сягає 15 млрд дол., повідомив Президент Володимир Зеленський, закликавши партнерів розширювати внески, пише УНН.
Деталі
"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн дол.", - написав Зеленський у X.
Президент наголосив, що "росія продовжує спроби зруйнувати нашу критичну інфраструктуру, і PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці". "Це дає нам можливість захищати енергосистему під час зимових холодів", - зазначив він.
"Водночас загальна потреба для PURL у 2026 році становить 15 млрд дол. Це допоможе позбавити росію інструменту повітряного терору, і ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму PURL", - вказав Зеленський.
При цьому він висловив вдячність кожній державі, яка допомагає захищати життя.
"Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Раніше міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що Україна потребує допомоги партнерів для протидії балістичним загрозам, і на зустрічах у межах "Рамштайну, у тому числі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, обговорили "програму PURL як ключовий механізм забезпечення України критично необхідними ракетами".