Зеленский: PURL является надежным механизмом для американских ракет ПВО для противодействия баллистике РФ, рассчитываем на ее дальнейшую работу
Киев • УНН
Программа PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, которые наиболее эффективно противодействуют российской баллистике, и с начала 2026 года уже объявлено о взносах в размере 584 млн долл., но потребность достигает 15 млрд долл., сообщил Президент Владимир Зеленский, призвав партнеров расширять взносы, пишет УНН.
Детали
"Благодарен всем, кто вносит вклад в PURL. В 2026 году мы уже имеем финансовые взносы от Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Латвии на общую сумму 584 млн долл.", - написал Зеленский в X.
Президент подчеркнул, что "россия продолжает попытки разрушить нашу критическую инфраструктуру, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, которые наиболее эффективно противодействуют российской баллистике". "Это дает нам возможность защищать энергосистему во время зимних холодов", - отметил он.
"В то же время общая потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд долл. Это поможет лишить россию инструмента воздушного террора, и мы призываем всех, кто заинтересован в безопасности, присоединяться и расширять свои взносы в программу PURL", - указал Зеленский.
При этом он выразил благодарность каждому государству, которое помогает защищать жизни.
"Рассчитываем, что программа и в дальнейшем будет работать эффективно – это действительно помогает", - отметил Зеленский.
Дополнение
Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что Украина нуждается в помощи партнеров для противодействия баллистическим угрозам, и на встречах в рамках "Рамштайна, в том числе с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, обсудили "программу PURL как ключевой механизм обеспечения Украины критически необходимыми ракетами".