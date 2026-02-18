$43.260.09
Зеленский: PURL является надежным механизмом для американских ракет ПВО для противодействия баллистике РФ, рассчитываем на ее дальнейшую работу

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Программа PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО. На 2026 год уже объявлено о взносах в 584 млн долл., но потребность достигает 15 млрд долл.

Зеленский: PURL является надежным механизмом для американских ракет ПВО для противодействия баллистике РФ, рассчитываем на ее дальнейшую работу

Программа PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, которые наиболее эффективно противодействуют российской баллистике, и с начала 2026 года уже объявлено о взносах в размере 584 млн долл., но потребность достигает 15 млрд долл., сообщил Президент Владимир Зеленский, призвав партнеров расширять взносы, пишет УНН.

Детали

"Благодарен всем, кто вносит вклад в PURL. В 2026 году мы уже имеем финансовые взносы от Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Латвии на общую сумму 584 млн долл.", - написал Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что "россия продолжает попытки разрушить нашу критическую инфраструктуру, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, которые наиболее эффективно противодействуют российской баллистике". "Это дает нам возможность защищать энергосистему во время зимних холодов", - отметил он.

"В то же время общая потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд долл. Это поможет лишить россию инструмента воздушного террора, и мы призываем всех, кто заинтересован в безопасности, присоединяться и расширять свои взносы в программу PURL", - указал Зеленский.

При этом он выразил благодарность каждому государству, которое помогает защищать жизни.

"Рассчитываем, что программа и в дальнейшем будет работать эффективно – это действительно помогает", - отметил Зеленский.

Дополнение

Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что Украина нуждается в помощи партнеров для противодействия баллистическим угрозам, и на встречах в рамках "Рамштайна, в том числе с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, обсудили "программу PURL как ключевой механизм обеспечения Украины критически необходимыми ракетами".

Юлия Шрамко

