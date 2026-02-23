$43.270.00
22 февраля, 19:57 • 15770 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 33309 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 34613 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 41473 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 39875 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 48410 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 53942 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42810 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 69069 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 75220 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзивы
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 90210 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 100066 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 107110 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 118809 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 156924 просмотра
Зеленский: ПВО – самый сложный вопрос, нужны лицензии хотя бы на ракеты

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ПВО является самым сложным вопросом, поскольку партнеры не предоставляют лицензий на производство систем Patriot или ракет к ним. Он подчеркнул, что закрытие неба позволит усилить экономику и армию.

Зеленский: ПВО – самый сложный вопрос, нужны лицензии хотя бы на ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО является самым сложным вопросом, и партнеры не предоставляют лицензий на производство, к примеру, систем Patriot или ракет к ним, и нужны лицензии хотя бы на ракеты, о чем сказал в интервью BBC, пишет УНН.

Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы "пэтриот" или производили хотя бы ракеты для тех систем, что у нас уже есть. Пока мы не достигли успеха в этом

- отметил Зеленский.

И продолжил: "Как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне? Все понятно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет".

Нужны лицензии хотя бы на ракеты

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский: PURL является надежным механизмом для американских ракет ПВО для противодействия баллистике РФ, рассчитываем на ее дальнейшую работу18.02.26, 16:30 • 3051 просмотр

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Государственный бюджет
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Украина