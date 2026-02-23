Зеленский: ПВО – самый сложный вопрос, нужны лицензии хотя бы на ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО является самым сложным вопросом, и партнеры не предоставляют лицензий на производство, к примеру, систем Patriot или ракет к ним, и нужны лицензии хотя бы на ракеты, о чем сказал в интервью BBC, пишет УНН.

Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы "пэтриот" или производили хотя бы ракеты для тех систем, что у нас уже есть. Пока мы не достигли успеха в этом - отметил Зеленский.

И продолжил: "Как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне? Все понятно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет".

Нужны лицензии хотя бы на ракеты - подчеркнул Зеленский.

