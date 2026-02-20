З початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат - ООН

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 3166 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 10556 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 40613 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 73245 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 45336 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 76864 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39073 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 61232 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32153 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28017 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Популярнi новини
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28 • 26375 перегляди
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 23467 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 17549 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 19412 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 12297 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 44917 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 55171 перегляди
З початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат - ООН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення, а реальна кількість жертв може бути значно більшою.

З початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат - ООН

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат, ще майже 14 тисяч отримали поранення. Про це пише структура "ООН Жінки", передає УНН.

Деталі

За даними ООН, 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення з лютого 2022 року. Зазначається, що ці цифри є лише підтвердженими випадками, а реальна кількість жертв може бути значно більшою.

В організації наголошують, що після чотирьох років повномасштабної війни мільйони українських жінок і родин залишаються без базових послуг - опалення, електроенергії, водопостачання, а також мають обмежений доступ до медицини, освіти та роботи.

Попри це, українські жінки відіграють ключову роль у реагуванні на наслідки війни - підтримують громади, доглядають за родинами, керують бізнесами, працюють у критичній інфраструктурі та служать на фронті. Водночас ООН фіксує серйозну фінансову кризу: через скорочення міжнародного фінансування жіночі організації змушені згортати або повністю припиняти свою діяльність.

За результатами опитування, 79% жіночих та правозахисних організацій в Україні у 2025 році зазнали суттєвих перебоїв у роботі, а половина - скоротили або зупинили щонайменше одну програму. Найбільше постраждали ініціативи з протидії гендерному насильству та економічної підтримки жінок. Додатковим викликом залишаються системні атаки росії на енергетичну інфраструктуру, що ускладнює роботу організацій та повсякденне життя жінок.

Нагадаємо

За даними ЮНІСЕФ, 2 589 900 українських дітей є переселенцями. З них понад 791 000 переміщені всередині країни та майже 1 798 900 є біженцями.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
