З початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат - ООН

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат, ще майже 14 тисяч отримали поранення. Про це пише структура "ООН Жінки", передає УНН.

Деталі

За даними ООН, 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення з лютого 2022 року. Зазначається, що ці цифри є лише підтвердженими випадками, а реальна кількість жертв може бути значно більшою.

В організації наголошують, що після чотирьох років повномасштабної війни мільйони українських жінок і родин залишаються без базових послуг - опалення, електроенергії, водопостачання, а також мають обмежений доступ до медицини, освіти та роботи.

Попри це, українські жінки відіграють ключову роль у реагуванні на наслідки війни - підтримують громади, доглядають за родинами, керують бізнесами, працюють у критичній інфраструктурі та служать на фронті. Водночас ООН фіксує серйозну фінансову кризу: через скорочення міжнародного фінансування жіночі організації змушені згортати або повністю припиняти свою діяльність.

За результатами опитування, 79% жіночих та правозахисних організацій в Україні у 2025 році зазнали суттєвих перебоїв у роботі, а половина - скоротили або зупинили щонайменше одну програму. Найбільше постраждали ініціативи з протидії гендерному насильству та економічної підтримки жінок. Додатковим викликом залишаються системні атаки росії на енергетичну інфраструктуру, що ускладнює роботу організацій та повсякденне життя жінок.

Нагадаємо

За даними ЮНІСЕФ, 2 589 900 українських дітей є переселенцями. З них понад 791 000 переміщені всередині країни та майже 1 798 900 є біженцями.