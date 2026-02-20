С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 5 тысяч женщин и девушек - ООН

В Украине с начала полномасштабного вторжения россии погибли более 5 тысяч женщин и девушек, еще почти 14 тысяч получили ранения. Об этом пишет структура "ООН Женщины", передает УНН.

Детали

По данным ООН, 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения с февраля 2022 года. Отмечается, что эти цифры являются лишь подтвержденными случаями, а реальное количество жертв может быть значительно большим.

В организации отмечают, что после четырех лет полномасштабной войны миллионы украинских женщин и семей остаются без базовых услуг - отопления, электроэнергии, водоснабжения, а также имеют ограниченный доступ к медицине, образованию и работе.

Несмотря на это, украинские женщины играют ключевую роль в реагировании на последствия войны - поддерживают общины, ухаживают за семьями, управляют бизнесами, работают в критической инфраструктуре и служат на фронте. В то же время ООН фиксирует серьезный финансовый кризис: из-за сокращения международного финансирования женские организации вынуждены сворачивать или полностью прекращать свою деятельность.

По результатам опроса, 79% женских и правозащитных организаций в Украине в 2025 году столкнулись с существенными перебоями в работе, а половина - сократили или остановили по меньшей мере одну программу. Больше всего пострадали инициативы по противодействию гендерному насилию и экономической поддержке женщин. Дополнительным вызовом остаются системные атаки россии на энергетическую инфраструктуру, что усложняет работу организаций и повседневную жизнь женщин.

Напомним

По данным ЮНИСЕФ, 2 589 900 украинских детей являются переселенцами. Из них более 791 000 перемещены внутри страны и почти 1 798 900 являются беженцами.