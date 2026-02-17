$43.170.07
Майже 2,6 мільйона українських дітей стали переселенцями через війну - ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

За даними ЮНІСЕФ, 2 589 900 українських дітей є переселенцями. З них понад 791 000 переміщені всередині країни та майже 1 798 900 є біженцями.

Майже 2,6 мільйона українських дітей стали переселенцями через війну - ЮНІСЕФ

За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), станом на п’ятий рік повномасштабної війни загалом 2 589 900 українських дітей є переселенцями. Про це йдеться на сайті ЮНІСЕФ, пише УНН.

Деталі

Ця цифра включає понад 791 000 дітей, які переміщені всередині України, та майже 1 798 900 дітей-біженців, які проживають за межами країни, повідомляє ЮНІСЕФ.

Мільйони дітей та сімей покинули свої домівки в пошуках безпеки, і кожна третя дитина залишається переселенцем через чотири роки війни. Для дітей в Україні безпека стає все більш недосяжною, оскільки по всій країні відбуваються атаки на цивільні райони. У багатьох відношеннях війна переслідує цих дітей

- заявила регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінічіс.

Агентство додало, що, згідно з останнім опитуванням, кожен третій український підліток у віці від 15 до 19 років з числа переміщених осіб повідомив, що йому довелося переїжджати принаймні двічі.

З 24 лютого 2022 року в результаті бомбардувань, включаючи далекобійні атаки, загинули або зазнали поранень понад 3200 дітей. Минулого року кількість жертв серед дітей зросла на 10% порівняно з 2024 роком, і це вже третій рік поспіль, коли кількість жертв серед дітей, підтверджена ООН, збільшується.

Понад 1700 шкіл та інших навчальних закладів було пошкоджено або зруйновано внаслідок атак, а кожна третя дитина не може відвідувати очне навчання на повний день.

Окрім фізичних небезпек, навантаження відбувається на психічне здоров'я дітей. Нещодавнє опитування показало, що кожен четвертий підліток віком 15-19 років втрачає надію на майбутнє в Україні, що вказує на нагальну потребу в безпеці та стабільності, а також інвестиціях у критично важливі послуги та можливості, яких потребують діти та молодь, зазначили в ЮНІСЕФ.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2 тисячі українських дітей з-під контролю росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і одразу ж зауважив, що попереду ще довгий шлях, оскільки тисячі дітей досі залишаються заручниками рф.

Ольга Розгон

