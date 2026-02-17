$43.170.07
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 11660 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров
12:23 • 14689 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі
12:15 • 15803 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18114 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24117 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставу
17 лютого, 04:30 • 33726 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44888 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53041 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39120 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Україні вдалось повернути вже 2 тисячі дітей з-під контролю росії, але попереду ще довгий шлях - Зеленський

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про повернення 2 тисяч українських дітей з-під контролю росії. Тисячі дітей залишаються заручниками рф, наголосив він.

Україні вдалось повернути вже 2 тисячі дітей з-під контролю росії, але попереду ще довгий шлях - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2 тисячі українських дітей з-під контролю росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і одразу ж зауважив, що попереду ще довгий шлях, оскільки тисячі дітей досі залишаються заручниками рф, передає УНН.

Сьогодні ми маємо важливий результат – 2 тисячі українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу 

- повідомив Зеленський.

 Президент наголосив, що попереду ще довгий і важкий шлях.

Тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії, щодня стаючи жертвами її злочинів. Але ми не зупинимося, доки не повернемо додому кожну українську дитину 

- наголосив він.

Додамо

У свою чергу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що "сьогоднішня цифра — 2000 — це водночас велике досягнення і болісне нагадування". Бо це 2000 повернутих із тисяч депортованих і примусово переміщених дітей. 

Крім того, ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою, спробами стерти їхню ідентичність. Там система освіти перетворена на інструмент ідеологічного впливу. Там дітей намагаються ізолювати від України, від мови, від правди 

- додав омбудсман.

Лубінець також закликав міжнародних партнерів посилити тиск і санкції за депортацію українських дітей.

Я закликаю держави, що мають вплив, — використати його для повернення кожної дитини. Я закликаю правозахисні організації та медіа — не знімати це питання з порядку денного. І кожного дня ми продовжуємо працювати над поверненням наших громадян. Кожного дня ми порушуємо це питання і робимо конкретні кроки для повернення наших дітей! 

- наголосив омбудсман.

Україні вдалося повернути ще п'ятьох дітей з окупованих територій та рф. Омбудсман розповів їх історії13.02.26, 16:01 • 3367 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна