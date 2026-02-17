Україні вдалось повернути вже 2 тисячі дітей з-під контролю росії, але попереду ще довгий шлях - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2 тисячі українських дітей з-під контролю росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і одразу ж зауважив, що попереду ще довгий шлях, оскільки тисячі дітей досі залишаються заручниками рф, передає УНН.

Сьогодні ми маємо важливий результат – 2 тисячі українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що попереду ще довгий і важкий шлях.

Тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії, щодня стаючи жертвами її злочинів. Але ми не зупинимося, доки не повернемо додому кожну українську дитину - наголосив він.

Додамо

У свою чергу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що "сьогоднішня цифра — 2000 — це водночас велике досягнення і болісне нагадування". Бо це 2000 повернутих із тисяч депортованих і примусово переміщених дітей.

Крім того, ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою, спробами стерти їхню ідентичність. Там система освіти перетворена на інструмент ідеологічного впливу. Там дітей намагаються ізолювати від України, від мови, від правди - додав омбудсман.

Лубінець також закликав міжнародних партнерів посилити тиск і санкції за депортацію українських дітей.

Я закликаю держави, що мають вплив, — використати його для повернення кожної дитини. Я закликаю правозахисні організації та медіа — не знімати це питання з порядку денного. І кожного дня ми продовжуємо працювати над поверненням наших громадян. Кожного дня ми порушуємо це питання і робимо конкретні кроки для повернення наших дітей! - наголосив омбудсман.

