Україні вдалось повернути вже 2 тисячі дітей з-під контролю росії, але попереду ще довгий шлях - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про повернення 2 тисяч українських дітей з-під контролю росії. Тисячі дітей залишаються заручниками рф, наголосив він.
Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2 тисячі українських дітей з-під контролю росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і одразу ж зауважив, що попереду ще довгий шлях, оскільки тисячі дітей досі залишаються заручниками рф, передає УНН.
Сьогодні ми маємо важливий результат – 2 тисячі українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу
Президент наголосив, що попереду ще довгий і важкий шлях.
Тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії, щодня стаючи жертвами її злочинів. Але ми не зупинимося, доки не повернемо додому кожну українську дитину
У свою чергу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що "сьогоднішня цифра — 2000 — це водночас велике досягнення і болісне нагадування". Бо це 2000 повернутих із тисяч депортованих і примусово переміщених дітей.
Крім того, ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою, спробами стерти їхню ідентичність. Там система освіти перетворена на інструмент ідеологічного впливу. Там дітей намагаються ізолювати від України, від мови, від правди
Лубінець також закликав міжнародних партнерів посилити тиск і санкції за депортацію українських дітей.
Я закликаю держави, що мають вплив, — використати його для повернення кожної дитини. Я закликаю правозахисні організації та медіа — не знімати це питання з порядку денного. І кожного дня ми продовжуємо працювати над поверненням наших громадян. Кожного дня ми порушуємо це питання і робимо конкретні кроки для повернення наших дітей!
