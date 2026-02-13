$42.990.04
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 7242 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 26350 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 38726 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 33270 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27077 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 37784 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61068 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41400 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 60599 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Публікації
Ексклюзиви
Україні вдалося повернути ще п'ятьох дітей з окупованих територій та рф. Омбудсман розповів їх історії

Київ • УНН

 • 38 перегляди

П'ятеро українських дітей віком від 4 до 15 років повернулися з окупованих територій та РФ. Загалом 1985 дітей повернуто на Батьківщину з початку повномасштабного вторгнення.

Україні вдалося повернути ще п'ятьох дітей з окупованих територій та рф. Омбудсман розповів їх історії

П’ятеро українських дітей повернулися з ТОТ та РФ — і кожне повернення стало маленькою, але водночас великою перемогою України. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Завдяки нашій наполегливій роботі діти віком від 4 до 15 років — вдома 

- наголосив Уповноважений.

Лубінець також розповів історії українських дітей, яких вдалось повернути:

🔘семирічний хлопчик перебував у Херсонському будинку дитини, звідки росіяни його депортували під час окупації міста. Але мама боролися за повернення дитини і звернулася до Офісу Омбудсмана: тепер найрідніші люди знову разом;

🔘схоже розʼєднання родин пережили і чотирирічний братик та шестирічна сестричка. Їх теж викрали окупанти з Херсонського будинку дитини. Чотири роки діти перебували у депортації та не бачилися зі своєю мамою. Жінка обіймала востаннє своїх дітей, коли вони були фактично ще немовлятами! Сьогодні вони знову разом;

🔘ще одна історія — дев’ятирічного хлопчика. Він опинився з мамою на території росії, де жінка померла від тяжкого захворювання. Дитину спершу намагався забрати дідусь, але йому не вдалося. Сьогодні хлопчик возз’єднається з іншою рідною людиною — його дядьком.

Ці розповіді показують: дитинство, яке мало бути наповнене казками та теплом, стало випробуванням на витривалість. Але тепер це не лише про біль. Це про повернення. Про перші обійми після довгих років розлуки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Батьківщині вже 1985 дітей. І допоки хоча б одна українська дитина залишається далеко від дому — ми продовжуватимемо боротьбу за неї 

- повідомив омбудсман.

Додамо

Омбудсман повідомив, що повернення дітей відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу Омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. До цього процесу долучилася і громадська організація Save Ukraine.

Крім того, Лубінець подякував Першій Леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей.

Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому12.02.26, 20:04 • 3868 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна
Херсон