Україні вдалося повернути ще п'ятьох дітей з окупованих територій та рф. Омбудсман розповів їх історії
Київ • УНН
П'ятеро українських дітей віком від 4 до 15 років повернулися з окупованих територій та РФ. Загалом 1985 дітей повернуто на Батьківщину з початку повномасштабного вторгнення.
П’ятеро українських дітей повернулися з ТОТ та РФ — і кожне повернення стало маленькою, але водночас великою перемогою України. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Завдяки нашій наполегливій роботі діти віком від 4 до 15 років — вдома
Лубінець також розповів історії українських дітей, яких вдалось повернути:
🔘семирічний хлопчик перебував у Херсонському будинку дитини, звідки росіяни його депортували під час окупації міста. Але мама боролися за повернення дитини і звернулася до Офісу Омбудсмана: тепер найрідніші люди знову разом;
🔘схоже розʼєднання родин пережили і чотирирічний братик та шестирічна сестричка. Їх теж викрали окупанти з Херсонського будинку дитини. Чотири роки діти перебували у депортації та не бачилися зі своєю мамою. Жінка обіймала востаннє своїх дітей, коли вони були фактично ще немовлятами! Сьогодні вони знову разом;
🔘ще одна історія — дев’ятирічного хлопчика. Він опинився з мамою на території росії, де жінка померла від тяжкого захворювання. Дитину спершу намагався забрати дідусь, але йому не вдалося. Сьогодні хлопчик возз’єднається з іншою рідною людиною — його дядьком.
Ці розповіді показують: дитинство, яке мало бути наповнене казками та теплом, стало випробуванням на витривалість. Але тепер це не лише про біль. Це про повернення. Про перші обійми після довгих років розлуки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Батьківщині вже 1985 дітей. І допоки хоча б одна українська дитина залишається далеко від дому — ми продовжуватимемо боротьбу за неї
Додамо
Омбудсман повідомив, що повернення дітей відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу Омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. До цього процесу долучилася і громадська організація Save Ukraine.
Крім того, Лубінець подякував Першій Леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей.
Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому12.02.26, 20:04 • 3868 переглядiв