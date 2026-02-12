Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому
Київ • УНН
Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей до їхніх рідних сімей. Вона закликала Росію та Україну активізувати зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини.
Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню дітей до їхніх рідних сімей. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті першої леді США, пише УНН.
Повідомляється, що це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі. До своїх домівок повернулися діти, які були розлучені з батьками через бойові дії.
Наразі офіційні представники продовжують складні перемовини. Перша леді США особисто прокоментувала цю новину.
Я ціную те, що росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів
Перша леді висловила впевненість у подальшому прогресі цієї гуманітарної місії. Комунікаційні канали з Україною та росією залишаються стабільними для досягнення результату. За словами дружини президента США, найближчим часом очікуються нові позитивні зрушення.
Нагадаємо
Меланія Трамп підтвердила, що контактує з представниками путіна для прискорення повернення українських дітей. Завдяки її діяльності до України вже повернули 15 дітей.