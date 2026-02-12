Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню дітей до їхніх рідних сімей. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті першої леді США, пише УНН.

Повідомляється, що це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі. До своїх домівок повернулися діти, які були розлучені з батьками через бойові дії.

Наразі офіційні представники продовжують складні перемовини. Перша леді США особисто прокоментувала цю новину.

Я ціную те, що росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів