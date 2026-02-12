Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому

$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 4990 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 10315 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 12235 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 16337 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 17840 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20246 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22133 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28133 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74030 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49269 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 28235 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41554 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28660 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12835 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8072 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28679 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 73914 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 65866 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 68521 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 76352 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Мілан
Брюссель
Сполучені Штати Америки
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8092 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12847 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41570 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 36924 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 38508 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей до їхніх рідних сімей. Вона закликала Росію та Україну активізувати зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини.

Меланія Трамп втретє допомогла повернути українських дітей додому

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню дітей до їхніх рідних сімей. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті першої леді США, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі. До своїх домівок повернулися діти, які були розлучені з батьками через бойові дії. 

Наразі офіційні представники продовжують складні перемовини. Перша леді США особисто прокоментувала цю новину.

Я ціную те, що росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів

- заявила Меланія Трамп.

Перша леді висловила впевненість у подальшому прогресі цієї гуманітарної місії. Комунікаційні канали з Україною та росією залишаються стабільними для досягнення результату. За словами дружини президента США, найближчим часом очікуються нові позитивні зрушення.

Нагадаємо

Меланія Трамп підтвердила, що контактує з представниками путіна для прискорення повернення українських дітей. Завдяки її діяльності до України вже повернули 15 дітей.

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Меланія Трамп
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Сполучені Штати Америки
Україна