Мелания Трамп в третий раз помогла вернуть украинских детей домой

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп способствовала очередному возвращению детей в их родные семьи. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте первой леди США, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что это уже третье успешное воссоединение семей при ее непосредственном участии. В свои дома вернулись дети, которые были разлучены с родителями из-за боевых действий.

Сейчас официальные представители продолжают сложные переговоры. Первая леди США лично прокомментировала эту новость.

Я ценю то, что Россия и Украина привержены делу возвращения детей, которые были перемещены из-за обстоятельств, сопровождающих этот конфликт. Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются прочными, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к его семьям и опекунам - заявила Мелания Трамп.

Первая леди выразила уверенность в дальнейшем прогрессе этой гуманитарной миссии. Коммуникационные каналы с Украиной и Россией остаются стабильными для достижения результата. По словам супруги президента США, в ближайшее время ожидаются новые позитивные сдвиги.

Напомним

Мелания Трамп подтвердила, что контактирует с представителями Путина для ускорения возвращения украинских детей. Благодаря ее деятельности в Украину уже вернули 15 детей.