США и Иран могли вести тайные переговоры за спиной Израиля, Нетаньяху требует объяснений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал срочный запрос к администрации Дональда Трампа после получения разведданных о возможных кулуарных контактах между Вашингтоном и Тегераном. Израильское правительство выразило обеспокоенность риском заключения соглашения о прекращении огня за спиной союзника еще до достижения всех военных целей ЦАХАЛа. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Хотя американская сторона официально отрицает ведение прямых переговоров с иранским режимом, ситуация выявила скрытое напряжение в координации действий между стратегическими партнерами на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.

В начале недели израильские спецслужбы получили информацию, которая указывала на вероятный обмен сообщениями между представителями Трампа и иранскими официальными лицами относительно условий деэскалации.

Во время телефонного разговора представители Белого дома заверили Нетаньяху, что никаких сепаратных договоренностей не существует, а взаимодействие с израильским Моссадом остается ежедневным и максимально тесным.

Несмотря на отрицание прямых контактов, американские чиновники подтвердили, что Тегеран в течение последних дней пытался выйти на связь с администрацией Трампа через третьи страны. Сообщения поступали через партнеров в регионе Персидского залива, однако Вашингтон демонстративно игнорирует эти сигналы, называя их попыткой манипуляции. Специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают убеждать израильскую сторону в непоколебимости своей позиции по иранскому вопросу.

Мы отнеслись к этим сообщениям как к бессмыслице