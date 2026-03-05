$43.450.22
20:04 • 6880 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 16250 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 28086 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 38076 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 26957 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30337 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55696 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80162 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67389 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68938 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
США и Иран могли вести тайные переговоры за спиной Израиля, Нетаньяху требует объяснений

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Премьер-министр Израиля Нетаньяху запросил объяснения от администрации Трампа после разведданных о возможных контактах США и Ирана. Израиль обеспокоен риском заключения соглашения о прекращении огня без достижения всех военных целей ЦАХАЛа.

США и Иран могли вести тайные переговоры за спиной Израиля, Нетаньяху требует объяснений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал срочный запрос к администрации Дональда Трампа после получения разведданных о возможных кулуарных контактах между Вашингтоном и Тегераном. Израильское правительство выразило обеспокоенность риском заключения соглашения о прекращении огня за спиной союзника еще до достижения всех военных целей ЦАХАЛа. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Хотя американская сторона официально отрицает ведение прямых переговоров с иранским режимом, ситуация выявила скрытое напряжение в координации действий между стратегическими партнерами на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.

Подозрения израильской разведки и реакция Вашингтона

В начале недели израильские спецслужбы получили информацию, которая указывала на вероятный обмен сообщениями между представителями Трампа и иранскими официальными лицами относительно условий деэскалации.

Сенат США провалил голосование по ограничению полномочий Трампа на ведение войны в Иране04.03.26, 23:59 • 2984 просмотра

Во время телефонного разговора представители Белого дома заверили Нетаньяху, что никаких сепаратных договоренностей не существует, а взаимодействие с израильским Моссадом остается ежедневным и максимально тесным.

Белый дом сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа не разговаривала с иранцами за его спиной

– заявил источник, осведомленный с деталями переговоров.

Иранские инициативы через посредников в Персидском заливе

Несмотря на отрицание прямых контактов, американские чиновники подтвердили, что Тегеран в течение последних дней пытался выйти на связь с администрацией Трампа через третьи страны. Сообщения поступали через партнеров в регионе Персидского залива, однако Вашингтон демонстративно игнорирует эти сигналы, называя их попыткой манипуляции. Специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают убеждать израильскую сторону в непоколебимости своей позиции по иранскому вопросу.

Мы отнеслись к этим сообщениям как к бессмыслице

– прокомментировал ситуацию американский чиновник в разговоре с журналистами.

Окружение Трампа требует объявления победы и прекращения войны с Ираном05.03.26, 00:12 • 2392 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран