Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 12139 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
4 марта, 15:27 • 24076 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
4 марта, 13:52 • 34534 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
4 марта, 12:44 • 25148 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 29377 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 54951 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 79878 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67090 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 68743 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Окружение Трампа требует объявления победы и прекращения войны с Ираном

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Советники Трампа ищут выход из политического кризиса из-за конфликта с Ираном. Они опасаются последствий затяжной войны и давят на него с требованием ускорить операцию.

Окружение Трампа требует объявления победы и прекращения войны с Ираном
Фото: Reuters

Советники и ближайшие помощники президента Дональда Трампа пытаются найти выход из политического кризиса, вызванного началом полномасштабного конфликта с Ираном. Пока глава Белого дома заявляет о готовности вести боевые действия "вечно", его окружение опасается катастрофических последствий затяжной войны без четкой стратегии и поддержки избирателей. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Нападение США на Иран уже привело к гибели шести американцев, вызвало хаос на фондовых рынках и стремительный рост цен на топливо, что ставит под угрозу предвыборную кампанию Трампа.

Политические риски и раскол внутри движения MAGA

Администрация президента столкнулась с внутренним расколом из-за несоответствия нынешних действий обещаниям 2016 года об отказе от политики "смены режимов".

В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"04.03.26, 21:03 • 3690 просмотров

Многие сторонники движения MAGA видят в войне с Ираном возвращение к провальным методам прошлого, что может оттолкнуть электоральную базу Трампа. Помощники президента давят на него с требованием ускорить сроки операции и объявить об успешном завершении миссии, как только это станет возможным для сохранения рейтинга.

Экономические последствия и угроза стабильности рынков

Финансовая стабильность США оказалась под ударом из-за непредсказуемости военных действий, что уже сказалось на стоимости бензина и волатильности акций.

Помощники Трампа пытаются разработать план смягчения рисков, чтобы не допустить превращения иранской кампании в "политический кошмар" накануне выборов.

Пока Трамп настаивает на демонстрации силы, его команда ищет способы скорейшей деэскалации, чтобы минимизировать потери среди военных и сдержать инфляционную спираль. 

Трамп заявил, что оценил бы войну в Иране на "15 из 10"04.03.26, 22:50 • 1898 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран