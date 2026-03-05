Окружение Трампа требует объявления победы и прекращения войны с Ираном
Киев • УНН
Советники Трампа ищут выход из политического кризиса из-за конфликта с Ираном. Они опасаются последствий затяжной войны и давят на него с требованием ускорить операцию.
Советники и ближайшие помощники президента Дональда Трампа пытаются найти выход из политического кризиса, вызванного началом полномасштабного конфликта с Ираном. Пока глава Белого дома заявляет о готовности вести боевые действия "вечно", его окружение опасается катастрофических последствий затяжной войны без четкой стратегии и поддержки избирателей. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Нападение США на Иран уже привело к гибели шести американцев, вызвало хаос на фондовых рынках и стремительный рост цен на топливо, что ставит под угрозу предвыборную кампанию Трампа.
Политические риски и раскол внутри движения MAGA
Администрация президента столкнулась с внутренним расколом из-за несоответствия нынешних действий обещаниям 2016 года об отказе от политики "смены режимов".
Многие сторонники движения MAGA видят в войне с Ираном возвращение к провальным методам прошлого, что может оттолкнуть электоральную базу Трампа. Помощники президента давят на него с требованием ускорить сроки операции и объявить об успешном завершении миссии, как только это станет возможным для сохранения рейтинга.
Экономические последствия и угроза стабильности рынков
Финансовая стабильность США оказалась под ударом из-за непредсказуемости военных действий, что уже сказалось на стоимости бензина и волатильности акций.
Помощники Трампа пытаются разработать план смягчения рисков, чтобы не допустить превращения иранской кампании в "политический кошмар" накануне выборов.
Пока Трамп настаивает на демонстрации силы, его команда ищет способы скорейшей деэскалации, чтобы минимизировать потери среди военных и сдержать инфляционную спираль.
