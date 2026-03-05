Оточення Трампа вимагає оголошення перемоги та припинення війни з Іраном
Радники Трампа шукають вихід із політичної кризи через конфлікт з Іраном. Вони побоюються наслідків затяжної війни та тиснуть на нього з вимогою пришвидшити операцію.
Радники та найближчі помічники президента Дональда Трампа намагаються знайти вихід із політичної кризи, спричиненої початком повномасштабного конфлікту з Іраном. Поки глава Білого дому заявляє про готовність вести бойові дії "вічно", його оточення побоюється катастрофічних наслідків затяжної війни без чіткої стратегії та підтримки виборців. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Напад США на Іран уже призвів до загибелі шести американців, спричинив хаос на фондових ринках і стрімке зростання цін на пальне, що ставить під загрозу передвиборчу кампанію Трампа.
Політичні ризики та розкол всередині руху MAGA
Адміністрація президента стикнулася з внутрішнім розколом через невідповідність нинішніх дій обіцянкам 2016 року щодо відмови від політики "зміни режимів".
Багато прихильників руху MAGA вбачають у війні з Іраном повернення до провальних методів минулого, що може відштовхнути електоральну базу Трампа. Помічники президента тиснуть на нього з вимогою пришвидшити терміни операції та оголосити про успішне завершення місії, щойно це стане можливим для збереження рейтингу.
Економічні наслідки та загроза стабільності ринків
Фінансова стабільність США опинилася під ударом через непередбачуваність воєнних дій, що вже позначилося на вартості бензину та волатильності акцій.
Помічники Трампа намагаються розробити план пом’якшення ризиків, щоб не допустити перетворення іранської кампанії на "політичний кошмар" напередодні виборів.
Поки Трамп наполягає на демонстрації сили, його команда шукає способи якнайшвидшої деескалації, аби мінімізувати втрати серед військових і стримати інфляційну спіраль.
