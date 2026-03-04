Трамп заявил, что оценил бы войну в Иране на "15 из 10"
Киев • УНН
Издание отмечает, что оценка Трампа совпала с оценками других должностных лиц администрации, которые ранее в среду предоставляли обновленную информацию о конфликте.
Президент США Дональд Трамп в первые дни войны с Ираном назвал ее большим успехом, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы очень хорошо справляемся на фронте, мягко говоря", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, не связанного с этой темой. "Я бы сказал — кто-то спросил, как бы вы оценили это по десятибалльной шкале? Я ответил примерно на 15".
Издание отмечает, что оценка Трампа совпала с оценками других должностных лиц администрации, которые ранее в среду предоставляли обновленную информацию о конфликте.
Трамп нанес больше военных ударов по другим странам, чем любой президент США - Axios03.03.26, 07:31 • 8052 просмотра
Президент заявил, что иранские ракеты быстро уничтожаются, их пусковые установки уничтожаются.
Он признал нападение Ирана на своих соседей, но не стал подробно останавливаться на этом.
"Они нападают на своих соседей. Они нападают на своих, в некоторых случаях, союзников или, не так давно, союзников. И, знаете, это действительно страна, которая вышла из-под контроля".
И президент США снова намекнул, что он не имеет представления о том, кто может возглавить Иран после гибели его высокопоставленных чиновников.
"Их лидерство стремительно угасает", - размышлял он. "Все, кто хочет быть лидером, в результате погибают".
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14628 просмотров