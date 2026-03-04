$43.450.22
20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 6004 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
15:27 • 19053 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 29762 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 22722 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 28056 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 54125 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 79432 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66693 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68469 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Трамп заявил, что оценил бы войну в Иране на "15 из 10"

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Издание отмечает, что оценка Трампа совпала с оценками других должностных лиц администрации, которые ранее в среду предоставляли обновленную информацию о конфликте.

Трамп заявил, что оценил бы войну в Иране на "15 из 10"

Президент США Дональд Трамп в первые дни войны с Ираном назвал ее большим успехом, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы очень хорошо справляемся на фронте, мягко говоря", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, не связанного с этой темой. "Я бы сказал — кто-то спросил, как бы вы оценили это по десятибалльной шкале? Я ответил примерно на 15".

Издание отмечает, что оценка Трампа совпала с оценками других должностных лиц администрации, которые ранее в среду предоставляли обновленную информацию о конфликте.

Трамп нанес больше военных ударов по другим странам, чем любой президент США - Axios03.03.26, 07:31 • 8052 просмотра

Президент заявил, что иранские ракеты быстро уничтожаются, их пусковые установки уничтожаются.

Он признал нападение Ирана на своих соседей, но не стал подробно останавливаться на этом.

"Они нападают на своих соседей. Они нападают на своих, в некоторых случаях, союзников или, не так давно, союзников. И, знаете, это действительно страна, которая вышла из-под контроля".

И президент США снова намекнул, что он не имеет представления о том, кто может возглавить Иран после гибели его высокопоставленных чиновников.

"Их лидерство стремительно угасает", - размышлял он. "Все, кто хочет быть лидером, в результате погибают".

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14628 просмотров

