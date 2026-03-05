Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ
Киев • УНН
Десять стран Северной Европы, включая Германию и Польшу, договорились о подготовке к трансграничной эвакуации гражданского населения. Это решение принято на основе опыта Украины для минимизации хаоса и защиты граждан в случае агрессии.
Швеция официально объявила о договоренности между десятью государствами Северной Европы о подготовке к масштабной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
К инициативе присоединились Германия, Польша, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, а также страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва. Главной целью соглашения является создание четких логистических маршрутов, гуманитарных коридоров и общих правил пограничного контроля, чтобы минимизировать хаос и обеспечить защиту граждан в случае агрессии со стороны кремля.
Опыт Украины как основа для стратегии защиты гражданских
Шведское министерство обороны подчеркнуло, что решение о совместном планировании основывается на детальном анализе миграционных процессов, спровоцированных полномасштабным вторжением россии в Украину.
Европейские лидеры пришли к выводу, что организованное перемещение людей является критически важным фактором, который позволяет вооруженным силам эффективно вести оборону, не подвергая мирных жителей смертельной опасности. Опыт последних лет показал, что временный вывоз населения из прифронтовых зон является единственным способом сохранить жизнь и обеспечить устойчивость государства во время длительной войны.
Организация гуманитарных коридоров и пограничного контроля
Совместная работа десяти стран будет охватывать решение технических и юридических вопросов, возникающих при массовом перемещении людей через государственные границы.
Стороны планируют создать специальные транспортные узлы, разработать упрощенные процедуры регистрации эвакуированных и обеспечить особый уход для уязвимых групп населения. Особое внимание будет уделено синхронизации работы пограничных служб, чтобы избежать заторов и гарантировать беспрепятственное движение гуманитарных колонн и медицинского транспорта между союзными государствами.
