Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ

$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 6472 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 15425 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 27233 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 37319 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 26572 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30122 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55525 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80096 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67317 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68880 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.7м/с
77%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ликвидировали иранского командира, планировавшего убить Трампа - Хегсет4 марта, 14:55 • 5486 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 12774 просмотра
Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядовVideo4 марта, 15:41 • 5386 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 20478 просмотра
Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР4 марта, 17:01 • 6320 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 20530 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 27233 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 37319 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 36903 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 36538 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Петер Сийярто
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 12809 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 27312 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 34993 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 42451 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 46312 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Десять стран Северной Европы, включая Германию и Польшу, договорились о подготовке к трансграничной эвакуации гражданского населения. Это решение принято на основе опыта Украины для минимизации хаоса и защиты граждан в случае агрессии.

Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ

Швеция официально объявила о договоренности между десятью государствами Северной Европы о подготовке к масштабной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

К инициативе присоединились Германия, Польша, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, а также страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва. Главной целью соглашения является создание четких логистических маршрутов, гуманитарных коридоров и общих правил пограничного контроля, чтобы минимизировать хаос и обеспечить защиту граждан в случае агрессии со стороны кремля.

Опыт Украины как основа для стратегии защиты гражданских

Шведское министерство обороны подчеркнуло, что решение о совместном планировании основывается на детальном анализе миграционных процессов, спровоцированных полномасштабным вторжением россии в Украину.

Немецкая разведка обвинила россию в сокрытии реальной экономической стоимости войны04.03.26, 15:56 • 5272 просмотра

Европейские лидеры пришли к выводу, что организованное перемещение людей является критически важным фактором, который позволяет вооруженным силам эффективно вести оборону, не подвергая мирных жителей смертельной опасности. Опыт последних лет показал, что временный вывоз населения из прифронтовых зон является единственным способом сохранить жизнь и обеспечить устойчивость государства во время длительной войны.

Организация гуманитарных коридоров и пограничного контроля

Совместная работа десяти стран будет охватывать решение технических и юридических вопросов, возникающих при массовом перемещении людей через государственные границы.

Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки28.02.26, 06:49 • 15001 просмотр

Стороны планируют создать специальные транспортные узлы, разработать упрощенные процедуры регистрации эвакуированных и обеспечить особый уход для уязвимых групп населения. Особое внимание будет уделено синхронизации работы пограничных служб, чтобы избежать заторов и гарантировать беспрепятственное движение гуманитарных колонн и медицинского транспорта между союзными государствами.

Генсек НАТО Рютте призвал поддерживать Украину несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке03.03.26, 09:59 • 6434 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Reuters
Латвия
Финляндия
Исландия
Дания
Литва
Швеция
Норвегия
Германия
Эстония
Украина
Польша